Война на территории РФ: Москва перебрасывает военных с фронта в Украине на Белгородщину, — Bloomberg
Боевые действия в регионах, граничащих с Украиной, увеличивают расходы Российской Федерации на полномасштабное вторжение, рассказали журналисты.
Российская Федерация перебрасывает войска с линии фронта в Украине в Белгородскую область из-за наступления подразделений российских добровольцев. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
По словам источника, война продолжается на территории России.
Журналисты отметили, что события в российских регионах, граничащих с Украиной, увеличивают для Кремля расходы на полномасштабное вторжение. На Белгородскую и Курскую области усилились атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. В СМИ отметили, что Украина якобы проводит кампанию, направленную на инфраструктуру и промышленные объекты на территории РФ, в частности нефтяные предприятия. Это нужно для того, "чтобы подорвать военную машину России".
Рейд РДК и ЛСР в РФ: что известно
12 марта российские добровольцы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Речь идет о бойцах из подразделений "Российского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона". Позже к ним присоединились добровольцы из Ичкерии.
20 марта российские добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Гладкову и призвали начать эвакуацию мирного населения из региона. По их словам, удары по военным целям в регионе усиливаются, а обстрелы не прекращаются.
19 марта заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь" сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации потеряли около 1500 военных, десятки единиц техники и оружия. Он отметил, что противник вынужден перебрасывать элитные подразделения на участки, где происходят столкновения с добровольцами.
Напомним, 20 марта стало известно, что военные ВС РФ пошли штурмовать здание с РДК, однако оккупанты забросали себя гранатами. После этого по ним отработали БПЛА.