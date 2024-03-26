"Технологии помогут": как Британия испытает новую ядерную боеголовку без физических пусков

Британские военные планируют получить новые субмарины класса Dreadnought и новые ракеты, которые не будут физически запускаться. Боеголовку будут тестировать на суперкомпьютерах.

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Министерство обороны Великобритании обнародовало детали разработки ядерной боеголовки А21. Испытаний ракеты с физическим пуском ракет не планируется. Об этом сообщается The War Zone.

Британское правительство планирует расширить ракетный ядерный потенциал. А21 станут частью подводной лодки Trident II производства США. Другое название программы Astraea или "Астрея". Сейчас потенциал ядерного сдерживания Соединенного Королевства состоит из четырех субмарин класса Vanguar, которые способны вести огонь ядерными ракетами Trident II. В следующее десятилетие планируется построить новые субмарины класса Dreadnought для замены Vanguard.

Подводная лодка Vanguard Фото: Crown copyright

Великобритания обязалась разработать новые ядерные ракеты в феврале 2021 года.

"Используя современные и инновационные разработки в области науки, инженерии, производства и производства в AWE [Агентстве по атомному оружию], мы обеспечим, чтобы Великобритания сохраняла эффективные силы сдерживания столько времени, сколько потребуется", — сообщали тогда в Минобороны.

Для поддержки разработки боеголовки Британия выделили дополнительные 3,8 млрд долларов. Сейчас деталей по разработке в публичном пространстве нет. A21 будет первой боеголовкой, которую разработают без физических запусков. Страна придерживается добровольного моратория на испытательные взрывы ядерного оружия. Поэтому военные полагаются на большой технический опыт, суперкомпьютеры, физику ударов и другие технологии AWE.

"Недавно AWE заказала суперкомпьютер под названием Valiant, один из самых мощных компьютеров в Великобритании, для проверки дизайна, производительности и надежности нашей ядерной боеголовки", — заявили в Минобороны.

Также для поддержки разработки привлекут совместный с французами объект EPURE, который является передовым гидродинамическим центром. Управление установкой будет осуществляться совместно. EPURE позволяет моделировать характеристики и безопасности.

Напомним, 21 февраля в Великобритании состоялись неудачные испытания с HMS Vanguard.

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