"Технології допоможуть": як Британія випробує нову ядерну боєголовку без фізичних пусків

Британські військові планують отримати нові субмарини класу Dreadnought й нові ракети, які не будуть фізично запускатись. Боєголовку будуть тестувати на суперкомпʼютерах.

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Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило деталі розробки ядерної боєголовки А21. Випробувань ракети з фізичним пуском ракет не планується. Про це повідомляється The War Zone.

Британський уряд планує розширити ракетний ядерний потенціал. А21 стануть частиною підводного човна Trident II виробництва США. Інша назва програми Astraea або "Астрея". Наразі потенціал ядерного стримування Сполученого Королівства складається з чотирьох субмарин класу Vanguar, які здатні вести вогонь ядерними ракетами Trident II. В наступне десятиліття планується побудувати нові субмарини класу Dreadnought для заміни Vanguard.

Підводний човен Vanguard Фото: Crown copyright

Велика Британія зобовʼязалась розробити нові ядерні ракети в лютому 2021 році.

"Використовуючи сучасні та інноваційні розробки в галузі науки, інженерії, виробництва і виробництва в AWE [Агенції з атомної зброї], ми забезпечимо, щоб Велика Британія зберігала ефективні сили стримування стільки часу, скільки буде потрібно", — повідомляли тоді у Міноборони.

Для підтримки розробки боєголовки Британія виділили додаткові 3,8 млрд доларів. Наразі деталей щодо розробки у публічному просторі немає. A21 буде першою боєголовкою, яку розроблять без фізичних запусків. Країна дотримується добровільного мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї. Відтак військові покладаються на великий технічний досвід, суперкомпʼютери, фізику ударів і інші технології AWE.

"Нещодавно AWE замовила суперкомп'ютер під назвою Valiant, один з найпотужніших комп'ютерів у Великій Британії, для перевірки дизайну, продуктивності і надійності нашої ядерної боєголовки", — заявили в Міноборони.

Також для підтримки розробки залучать спільний із французами обʼєкт EPURE, який є передовим гідродинамічним центром. Управління установкою здійснюватиметься спільно. EPURE дозволяє моделювати характеристики і безпеки.

Нагадаємо, 21 лютого у Великої Британії відбулися невдалі випробування з HMS Vanguard.

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