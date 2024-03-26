Прощальный тур по Британии: вертолеты Apache AH1 отправили на пенсию

Последняя миссия для четырех вертолетов включала в себя визит 15 знаковых мест. Почти весь флот модернизируют до AH-64E.

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25 марта четыре ударных вертолета Королевских Воздушных сил Apache AH1 совершили прощальный тур по Великобритании в честь выхода из эксплуатации. Об этом сообщает European Secirity & Defence.

Прощальный полет охватывал 15 знаковых мест, которые связаны с вертолетами AH1. Миссию осуществляла эскадрилья №656 4-го полка. Они же и были первым оперативным подразделением с вертолетами Apache AH1. Время службы было недолгим, потому что вертолеты поступили на вооружение в 2004 году. Боевое крещение они получили в Афганистане в ходе операции "Геррик", которая длилась с июня 2002 года по декабрь 2014 года. Apache стали высокоценным активом в операциях против Талибана.

Также вертолеты AH1 использовали во время боевых действий в Ливии в 2011 году. Тогда Apache базировались на вертолетоносце Королевского флота HMS Ocean.

Всего на вооружении Королевских воздушных сил было 67 вертолетов Apache AH1. 50 из них компания Boeing модернизирует до стандарта AH-64E v6 Apache Guardian в рамках двух контрактов, которые были заключены в 2017 и 2019 годах. Все обновленные машины должны поступить в строй до конца текущего года.

Напомним, с 2022 года Великобритания списала более 600 единиц вооружения. Продавались и списывались самолеты, бронетехника и другое вооружение.

21 марта Германия вывела на пенсию вертолеты Sea King, которые прослужили 50 лет на службе.