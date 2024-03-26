Прощальний тур Британією: гелікоптери Apache AH1 відправили на пенсію

Остання місія для чотирьох гелікоптерів містила в собі візит 15 знакових місць. Майже весь флот модернізують до AH-64E.

Related video

25 березня чотири ударних гелікоптери Королівських Повітряних сил Apache AH1 здійснили прощальний тур по Великій Британії на честь виходу з експлуатації. Про це повідомляє European Secirity & Defence.

Прощальний політ охоплював 15 знакових місць, які повʼязані з гелікоптерами AH1. Місію здійснювала ескадрилья №656 4-го полку. Вони ж і були першим оперативним підрозділом з вертольотами Apache AH1. Час служби був недовгим, бо гелікоптери надійшли на озброєння у 2004 році. Бойове хрещення вони отримали в Афганістані в ході операції "Геррік", яка тривала з червня 2002 року по грудень 2014 року. Apache стали високоцінним активом в операціях проти Талібану.

Також гелікоптери AH1 використовували під час бойових дій в Лівії у 2011 році. Тоді Apache базувалися на вертольотоносці Королівського флоту HMS Ocean.

Всього на озброєні Королівських повітряних сил було 67 гелікоптерів Apache AH1. 50 з них компанія Boeing модернізує до стандарту AH-64E v6 Apache Guardian в межах двох контрактів, які були укладені у 2017 і 2019 роках. Всі оновлені машини мають надійти в стрій до кінця поточного року.

Нагадаємо, з 2022 року Велика Британія списала понад 600 одиниць озброєння. Продавалися і списувались літаки, бронетехніка та інше озброєння.

21 березня Німеччина вивела на пенсію гелікоптери Sea King, які прослужили 50 років на службі.