Убийства гражданских, пытки и казни пленных: ООН обнародовала отчет о войне в Украине

По данным мониторинговой миссии ООН с 1 декабря по 29 февраля российские оккупанты казнили по меньшей мере 32 пленных украинских военных. Также зафиксировано 1 804 жертв среди гражданских, в том числе 429 погибших.

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Мониторинговая миссия ООН обнародовала тридцать восьмой доклад о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.

В докладе говорится, что российская военная агрессия и оккупация украинских территорий привели к серьезным нарушениям международного права, прав человека и гуманитарного права, что будет иметь долгосрочные последствия для Украины и украинцев.

Как отмечают авторы отчета, обстрелы территории Украины со стороны ВС РФ в декабре 2023 года и январе 2024 года привели к резкому росту количества жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущими месяцами.

Так, в ООН зафиксировали 1 804 жертв среди мирных жителей Украины за указанный период, 712 из которых пострадали в результате обстрелов. Документально подтверждего, что в результате российской агрессии в Украине погибло по меньшей мере 429 гражданских лиц (232 мужчины, 181 женщин, 10 мальчиков и 6 девочек) и ранено 1 375 человек (717 мужчин, 576 женщин, 50 мальчиков и 32 девочки).

Жертвы среди гражданского населения в Украине

Больше всего, по данным организации, пострадал Харьков, который подвергся многочисленным атакам со стороны ВС РФ. Кроме того, серьезный ущерб нанесен гражданскому населению в районах вокруг Купянска Харьковской области, Авдеевки, Донецкой области и Херсона. Сообщается, что несколько городов и поселков вдоль линии фронта были фактически уничтожены.

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"Обстрелы и нападения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) на прифронтовые районы стали причиной 58 процентов жертв среди гражданского населения от общего числа жертв, подтвержденных за отчетный период", — говорится в докладе.

Как отмечают в ООН, подавляющее большинство жертв пострадали из-за применения взрывчатых веществ с широкой зоной поражения в населенных пунктах. Среди погибших и раненых непропорционально велика доля пожилых людей, особенно в районах, расположенных вблизи линии фронта.

Статистика жертв от применения разных типов оружия

Миссия ООН также зафиксировала повреждения или разрушения 106 учебных заведений и 28 медицинских учреждений.

Кроме того, в ООН провели интервью с 60 украинскими мужчинами, которые были недавно освобождены из российского плена, где провели от нескольких недель до почти двух лет.

"Их рассказы подтвердили ранее зафиксированные факты широко распространенных пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания украинских военнопленных в российском плену, а также условия содержания, не соответствующие нормам международного прав", — подчеркнули авторы отчета.

В докладе указано, что за упомянутый период ООН получила сообщения о 12 отдельных инцидентах, в ходе которых были казнены по меньшей мере 32 недавно захваченных украинских военнопленных.

Всего за период с 14 апреля 2014 года по 29 февраля 2024 года в ООН зарегистрировали 14 085 связанных с войной случаев гибели гражданского населения. С момента полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года зафиксировано гибель по меньшей мере 10 675 гражданских лиц.

Статистика гражданских жертв за время полномасштабной войны

В ООН также фиксируют давление со стороны оккупационных властей в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей на мужчин с целью заставить их записаться в ряды российских вооруженных сил и подписать контракты с Министерством обороны РФ.

Кроме того, по данным организации, оккупанты оказывали давление на жителей оккупированных территорий с целью заставить их получить гражданство и паспорта РФ, как напрямую, путем угроз и запугивания, так и косвенно. Некоторые из опрошенных представителями миссии ООН людей рассказал об ограничениях на доступ к государственным услугам, здравоохранению и трудоустройству для людей без российского паспорта.

Напомним, украинские военные из бригады НГУ "Азов", которые вернулись из российского плена, рассказали о бездействии организации Красный Крест (КК) в отношении обмена военнопленными.

Также сообщалось, что на территориях Харьковской области, освобожденных от оккупации, было выявлено 28 мест, где осуществлялись пытки, что представляет собой рекордное число по всей Украине на настоящий момент.