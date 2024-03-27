Замена M4 и M249 все ближе: в США испытали новые винтовки под калибр 6,8 мм на Аляске

Военные протестировали в экстремальных низких температурах новый пулемет и штурмовую винтовку.

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Американская армия провела тестирование штурмовых винтовок XM7 и пулеметов XM250 в суровых арктических условиях в рамках программы Army Cold Region Test Center. Об этом сообщает Army Recongition.

Для замены штурмовой винтовки M4 и ручного пулемета M249 в США разрабатывают оружие с новым калибром 6,8-мм. Новое вооружение имеет многочисленные улучшения вместе с точностью и дальностью действия. Несмотря на увеличение калибра с 5,56 мм новое оружие легче и имеет меньшую отдачу.

XM7 и XM250 в начале года протестировали в суровых условиях на Аляске, что должно было подтвердить надежность и эффективность пулеметов и винтовок в экстремальных условиях. Тестирование проводили солдаты 11-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцированы на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон.

Тестирования охватили различные сценарии: статическую стрельбу, маневрирование и другие. Они продолжались 72-часовую симуляцию на больших полигонах, которая проверяла не только производительность, но и ее выносливость в условиях сильных холодов. В течение всех манипуляций собирались данные об оружии: точность поражения целей, комплексную оценку человеческого фактора, в частности адаптации к использованию оружия в холодных условиях.

Введение в американскую армию XM7 и XM250 в арсенале армии США представляет трансформационный момент в военном вооружении. Приоритетом новинок является точность, дальность действия и комфорт оператора. Проект подчеркивает непрерывное развитие военных технологий.

Пулемет XM250

XM7 — это штурмовая винтовка, которая должна заменить M4, которая несколько десятилетий находится на вооружении армии США. Это часть американской программы Next Generation Squad Weapon. Так же и пулемет XM250 должен заменить легкий пулемет M249, который на вооружении с 1980-х годов.

Напомним, в декабре Sig Sauer показала новый пулемет для армии США под калибр 6,8х51 мм.

Ранее военные протестировали новые винтовки NGSW нового поколения. Бойцы отметили положительную разницу новой системы.