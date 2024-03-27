"Решились": ВС РФ пошли на штурм плацдарма ВСУ на левом берегу, — командование

Россияне не оставляют намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций, но они не увенчаются успехом. После очередного штурма ВС РФ откатились на прежние позиции.

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В Херсонской области российские оккупанты в очередной раз пошли на штурм украинских позиций на левом берегу Днепра. В результате этого они потеряли три десятка бойцов. Об этом сообщили Силы обороны юга.

"На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на 3 штурма наших позиций, которые традиционно были неудачными. Мы остаемся на позициях, враг понеся потери — около 3 десятков убитых и раненых — вернулся на исходные позиции", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба, а россияне не оставляют намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 27 марта сообщалось, что на Херсонском направлении российские оккупанты пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки российские захватчики совершили 3 безуспешных атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ пошли на штурм украинских позиций на технике без опознавательных знаков. На какой-то миг бойцы ВСУ восприняли появление техники спокойно, ведь танк заехал со стороны других украинских позиций, преодолев поле.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон впервые уничтожил уникальный российский командный автомобиль "Ладога". Машина разрабатывалась для безопасного перемещения высшего кремлевского персонала в случае ядерной атаки.