"Наважилися": ЗС РФ пішли на штурм плацдарму ЗСУ на Лівому березі, — командування

Росіяни не полишають намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій, але вони не увінчаються успіхом. Після чергового штурму ЗС РФ відкотилися на попередні позиції.

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У Херсонській області російські окупанти вкотре пішли на штурм українських позицій на Лівому березі Дніпра. Унаслідок цього вони втратили три десятки бійців. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"На Лівобережжі Дніпра Херсонщини окупанти наважилися на 3 штурми наших позицій, які традиційно були невдалі. Ми залишаємося на позиціях, ворог зазнавши втрат — близько 3 десятків вбитих і поранених, — повернувся на вихідні позиції", — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба, а росіяни не полишають намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня повідомляли, що на Херсонському напрямку російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи з плацдармів на Лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 3 безуспішних атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ пішли на штурм українських позицій на техніці без розпізнавальних знаків. На якусь мить бійці ЗСУ сприйняли появу техніки спокійно, адже танк заїхав із боку інших українських позицій, здолавши поле.

Раніше повідомлялося, що український FPV-дрон уперше знищив унікальний російський командний автомобіль "Ладога". Машину розробляли для безпечного переміщення вищого кремлівського персоналу в разі ядерної атаки.