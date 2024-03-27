Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу: в ВСУ отреагировали (видео)

По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на третий год полномасштабной войны стоит осознавать, что предупреждения об опасности актуальны постоянно, несмотря на день недели.

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Украинцев предупредили о том, что 27 марта совершенно не стоит игнорировать воздушную тревогу, а к укрытиям нужен круглосуточный беспрепятственный доступ. Связано это может быть с повышенной угрозой обстрела. На эту тему высказалась руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Новини.Live".

По ее словам, в условиях войны игнорировать тревогу нельзя ни в коем случае, поэтому публикация заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимура Ткаченко подходит в любой из дней борьбы с Россией.

"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Ежедневно каждый украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности", — заявила Наталья Гуменюк.

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Угроза для украинцев 27 марта: заявление министра

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что в среду украинцам лучше не игнорировать воздушную тревогу. При этом подробностей по этому поводу от него больше не прозвучало.

"Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили не игнорировать сигналы воздушной тревоги

На момент публикации материала Тимур Ткаченко никак не прокомментировал свое предупреждение.

Напомним, 27 марта спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в частности по Киеву и области.

Позже она объяснила свои слова тем, что противник пытается давить по неожиданным направлениям. Противник не останавливается в модернизации своего вооружения и довольно часто возвращается к ударам с тактической авиации.