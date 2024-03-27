Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу: в ВСУ отреагировали (видео)
По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на третий год полномасштабной войны стоит осознавать, что предупреждения об опасности актуальны постоянно, несмотря на день недели.
Украинцев предупредили о том, что 27 марта совершенно не стоит игнорировать воздушную тревогу, а к укрытиям нужен круглосуточный беспрепятственный доступ. Связано это может быть с повышенной угрозой обстрела. На эту тему высказалась руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Новини.Live".
По ее словам, в условиях войны игнорировать тревогу нельзя ни в коем случае, поэтому публикация заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимура Ткаченко подходит в любой из дней борьбы с Россией.
"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Ежедневно каждый украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности", — заявила Наталья Гуменюк.
Угроза для украинцев 27 марта: заявление министра
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что в среду украинцам лучше не игнорировать воздушную тревогу. При этом подробностей по этому поводу от него больше не прозвучало.
"Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — говорится в сообщении.
На момент публикации материала Тимур Ткаченко никак не прокомментировал свое предупреждение.
Напомним, 27 марта спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в частности по Киеву и области.
Позже она объяснила свои слова тем, что противник пытается давить по неожиданным направлениям. Противник не останавливается в модернизации своего вооружения и довольно часто возвращается к ударам с тактической авиации.