Бывшие военнопленные после реабилитации должны будут повторно пройти ВВК, — Минобороны

По данным украинского оборонного ведомства, продолжительность лечения будет зависеть от конкретного случая, но временных рамок никаких нет. В случае пригодности боец будет вынужден вернуться к выполнению своих обязанностей.

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После возвращения из российского плена украинским военнослужащим необходима реабилитация. Представители Министерства обороны в ответе для издания "УП.Життя" рассказали, сколько она может длиться.

Отмечается, что у реабилитации военнослужащих нет никаких временных рамок, однако после того, как боец полностью поправится от последствий плена, его снова могут отправить на фронт.

"Продолжительность реабилитационного лечения уволенных военнослужащих зависит от каждого конкретного клинического случая. Реабилитационная помощь в реабилитационных госпиталях (отделениях) предоставляется мультидисциплинарной реабилитационной командой в течение реабилитационного цикла", — говорится в сообщении.

Примечательно, что в случае медицинских и психологических показателей бывшие военнопленные могут проходить несколько реабилитационных циклов в год. Уже в конце они должны будут повторно пройти медкомиссию, где будет определен уровень их пригодности к военной службе.

Там будут учитывать следующие данные, как говорится в материале:

возраст;

образование;

военную специальность;

подготовку;

опыт;

фактическую работоспособность;

мотивацию для дальнейшей службы;

мнение командования и начальника медицинской службы военной части;

возможность дальнейшего прохождения службы на той должности, которая больше всего соответствует состоянию здоровья.

Соответственно, в Минобороны подытожили, что если плена и реабилитации бойца признают пригодным, тогда он должен будет вернуться к выполнению своих обязанностей.

Напомним, 16 марта сообщалось, что РФ обвиняет Украину в срыве обмена пленными, однако омбудсмен Дмитрий Лубинец убежден, что это происходит из-за действий противника. По его словам, российская сторона сама срывает переговорный процесс и последующие обмены, а потом обвиняет в этом Киев. В телефонных разговорах с семьями бойцов ВСУ противник призывает их выходить на протесты против власти.