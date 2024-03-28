Устранили давнюю проблему: в сети появилось первое фото улучшенного F-22 Raptor

Американская машина давно подвергалась критике из-за небольшой дальности полета относительно других боевых самолетов. Теперь разработчики намерены устранить проблему на фоне потенциального появления театра военных действий в Тихоокеанском регионе.

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Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor продолжает раскрывать свой потенциал благодаря новым решениям. Так разработчики оснастили самолет внешними топливными баками и сенсорными капсулами, которые повышают стелс-характеристики машины. Об этом со ссылкой на OSINT-наблюдателей сообщили обозреватели Zona Militar.

Авторы публикации пишут, что F-22 обладает и без того низкими характеристиками радиолокационной заметности, теперь же был замечен модернизированный вариант самолет с инфракрасными стелс-датчиками. Как сообщили OSINT-наблюдатели, испытательный полет истребителя проходил в районе аэрокосмического порта Мохаве, недалеко от авиабазы Edwards Air Force Base ВВС США.

"В новые капсулы Raptor будут встроены новые инфракрасные датчики системы поиска и слежения (IRST). Эту функцию изначально планировалось внедрить на этапе проектирования и разработки YF-22, но по бюджетным соображениям от нее отказались в пользу других возможностей", — пишут эксперты.

Также аналитики отметили, что по сравнению с нынешними 600-галлонными топливными баками, новая стелс-конструкция не влияет на радиолокационную заметность и характеристики самолета. А что касается новых капсул, то в них, помимо датчиков IRST, могут размещаться средства связи и системы противодействия.

Ответ на критику

В адрес F-22 неоднократно звучала критика относительно возможностей использование самолета в качестве элемента стратегического сдерживания. Иными словами, из-за малого радиуса полета машина серьезно "проседала" в плане полезности как платформы для ядерных боезарядов. Даже для выполнения боевых задач в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский, возможностей самолета, чтобы преодолевать огромные расстояния, может не хватить.

Поэтому в дополнение к новым капсулам было разработано еще одно усовершенствование, призванное улучшить одно из ограничений F-22, а точнее, его малый радиус действия. При этом решение с дополнительными топливными баками выглядит логично на фоне возможного появления театра военных действий в Тихоокеанском регионе, где китайская ПВО становится мощнее.

Изображения раннего варианта 480-галлонного бака для F-35 (слева) и 460-галлонного, который компания Lockheed Martin первоначально планировала сертифицировать для истребителя Joint Strike Fighter

Таким образом оснащение дополнительными баками призвано избавить истребитель от этого недостатка, при этом в случае необходимости они могут быть сброшены для восстановления прежней радиолокационной незаметности. Пилон, на котором крепятся баки, скорее всего, будет убираться вместе с ними, но как именно будет восстанавливаться сигнатура самолета после их сброса, остается коммерческой тайной.

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"В любом случае, разработка новых баков для F-22, похоже, идет по графику. Если испытания пройдут успешно, они могут оказать огромную помощь, позволив F-22 сохранить за собой звание короля неба до появления боевого самолета NGAD", — подытожили обозреватели.

Ранее Фокус перевел статью Ставроса Атламазаоглу о ходе разработке истребителя 6 поколения для Воздушных сил США. В материале говорилось, что компания Pratt & Whitney объявила о завершении критического этапа оценки адаптивной силовой установки следующего поколения в рамках полного обзора проектного решения конструкции двигателя NGAD.