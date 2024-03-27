"Не надо удивляться": в Ивано-Франковской области 40 тысяч человек в розыске за неявку в ТЦК

Как рассказал замглавы Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар, всех, кто находится в базе "Оберіг", полиция имеет право принудительно доставлять в "военкомат".

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В Ивано-Франковской области около 40 тысяч человек находятся в розыске за неявку в территориальные центры комплектования. Об этом рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар изданию "Західний курʼєр".

По его словам, данные этих людей внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Он отметил, что в мирное время мужчины при выезде за границу на более чем три месяца должны сами прийти в ТЦК, чтобы написать заявление на снятие с воинского учета. Однако многие этого не делают.

"Теперь получается, что мы напрасно работаем, оповещаем граждан, которые уже давно фактически в Украине не проживают. Но юридически эти люди у нас на балансе", — сказал Боднар.

Он также отметил, что сейчас важно, чтобы призыв был автоматизирован путем привлечения цифровых данных военнообязанных из различных реестров.

Также Боднар отметил, что в систему "Оберіг" занесены данные примерно 90% военнообязанных. Всех, кто находится в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания. В эту базу человек попадает, если проигнорировал не встал на учет.

"Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тыс. За текущий год в эту базу внесли еще 3 тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе Оберіг и сразу принудительно доставили в ТЦК", — сказал он.

Боднар заявил, что явка в ТЦК по вызову является обязательной.

"Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так", — сказал представитель ТЦК.

Напомним, в ТЦК также объяснили, почему нардепы не принимают закон о мобилизации. В ТЦК ждут изменения в процессе мобилизации еще с июля 2022 года. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар отметил, что больше всего хочет урегулирования вопроса прибытия мужчины в военкомат.