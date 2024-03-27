"Не треба дивуватися": в Івано-Франківській області 40 тисяч осіб у розшуку за неявку в ТЦК

Як розповів заступник голови Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар, усіх, хто перебуває в базі "Оберіг", поліція має право примусово доставляти у "військкомат".

Related video

В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб перебувають у розшуку за неявку до територіальних центрів комплектування. Про це розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар виданню "Західний кур'єр".

За його словами, дані цих людей внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Він зазначив, що в мирний час чоловіки, коли виїжджають за кордон на понад три місяці, мають самі прийти до ТЦК, щоб написати заяву на зняття з військового обліку. Однак багато хто цього не робить.

"Тепер виходить, що ми марно працюємо, сповіщаємо громадян, які вже давно фактично в Україні не проживають. Але юридично ці люди в нас на балансі", — сказав Боднар.

Він також зазначив, що наразі важливо, щоб призов був автоматизований шляхом залучення цифрових даних військовозобов'язаних із різних реєстрів.

Також Боднар зазначив, що в систему "Оберіг" занесено дані приблизно 90% військовозобов'язаних. Усіх, хто перебуває в цій базі, поліція має право примусово доправляти до ТЦК у порядку адміністративного затримання. У цю базу людина потрапляє, якщо проігнорувала і не стала на облік.

"Таких осіб станом на грудень 2023 року в нас в області було 36 тис. За поточний рік до цієї бази внесли ще 3 тисячі громадян. Усі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось із військовозобов'язаних зупинили на вулиці, перевірили за базою "Оберіг" і одразу примусово доставили до ТЦК", — сказав він.

Боднар заявив, що явка в ТЦК за викликом є обов'язковою.

"Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", — сказав представник ТЦК.

Нагадаємо, у ТЦК також пояснили, чому нардепи не ухвалюють закон про мобілізацію. У ТЦК чекають на зміни в процесі мобілізації ще з липня 2022 року. Заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар зазначив, що найбільше прагне врегулювання питання прибуття чоловіка до військкомату.