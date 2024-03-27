Прокачали "запорожец" до "мерседеса": как РФ сделала свои "Орланы" еще опаснее

Российская пропаганда заявляет, что без беспилотников типа "Орлан" не проходит ни одна операция ВС РФ. Они выполняют на передовой целый ряд функций и считаются сверхтяжелыми целями для украинских ЗРК.

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Российские оккупанты активно применяют на передовой в Украине беспилотники "Орлан". Они могут обманчиво казаться безопасными, но на самом деле несут значительную угрозу. Детали известны из материала "Радио Свобода" от 27 марта.

Командир артиллерийского дивизиона одной из бригад ВСУ Александр вспомнил, что в 2022 году с "Орланов" смеялись в соцсетях. По его словам, шутки публиковали люди, которым не пришлось за этими дронами гоняться по четыре часа подряд.

"Нам было совсем не смешно. Так вот: "Орлан" 2022 года и "Орлан" 2023-24 годов, если сравнить, — это все равно, что сравнить "мерседес" с "запорожцем", настолько они его прокачали", — подчеркнул военный.

Разведывательные дроны могут казаться более безопасными, ведь не взрываются. Однако "Орланы" — это глаза для российских ударов, которые "видят" до 50 километров вглубь.

Что известно о беспилотниках "Орлан"?

"Орланы" выпускает в Санкт-Петербурге производство ООО "Специальный технологический центр". Известно о трех модификациях этого аппарата — "Орлан-10", "Орлан-30" и "Орлан-50".

"Орлан-30" тяжелее предшественника и оборудован лазерным дальномером для целеуказания. Его преемник — "Орлан-50" — еще тяжелее и имеет два двигателя. Запускают эти беспилотники с катапульты.

Технические характеристики дрона "Орлан":

максимальная скорость — до 170 км/ч;

пребывание в воздухе — до 18 часов;

радиус выполнения задач — до 120 километров;

максимальная высота применения — до 5000 метров.

"Орланы" считаются сверхтяжелыми целями для ЗРК, которые имеют украинские силы в районе линии боевого соприкосновения и приграничья.

Фото дрона типа "Орлан-10" Фото: Минобороны РФ

В июле 2023 года в Минобороны РФ хвастались тем, что увеличили поставки дронов "Орлан-10" и "Орлан-30" войску в 53 раза. В то же время российские пропагандисты заявляли, что без этих дронов не проходит ни одна операция оккупантов.

В российских провоенных медиа хвалят камеру "Орлана", которая якобы снимает с расстояния 10 километров и выдает точные координаты. Также сообщалось о способности беспилотников вычислять скопления целей по сигналам мобильных телефонов.

"Россияне активно штампуют "Орланы" большими сериями. Там относительно недорогие небольшие корпуса, выпекаемые в автоклаве, шарнирное крепление целевой аппаратуры в нише (вроде бомболюка у самолета). Целевое оборудование "Орлана" можно заменять прямо в поле, и ставить либо видеокамеру для разведки, либо РЭБовскую аппаратуру, либо механизм для сброса боеприпаса, либо блок фотоаппаратов для картографирования местности", — рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

Варианты применения "Орланов":

в качестве разведчиков на большой глубине от линии фронта — обнаруживают цели, корректируют огонь артиллерии и дальнобойных РСЗО;

функция объективного контроля последствий ракетно-бомбовых ударов;

в составе комплекса РЭБ — несут аппаратуру, которая "глушит" мобильную связь и обнаруживает абонентские точки;

в качестве ударных — сбрасывают мины или осколочные боеприпасы к подствольному гранатомету.

Фото дрона типа "Орлан" Фото: Скриншот

Из чего можно сбить беспилотник "Орлан"?

Романенко назвал высоту полета "Орланов" идеальной для поражения ракетами к ЗРК MIM-23 Hawk американского производства. С финансовой точки зрения это оправдано, ведь потенциальный ущерб превысит как цену такой ракеты, так и самого российского беспилотника.

Альтернативой может стать шведский легкий переносной ЗРК RBS-70, который является более дальнобойным, чем стандартные ПЗРК. Также на "Орланы" успешно "охотятся" британские ЗРК Stormer с ракетами Starstreak, американские Vampire и немецкие IRIS-T SLS.

Однако, по словам авиаэксперта, этого оружия пока недостаточно для того, чтобы надежно защитить всю линию фронта в 1200 километров. Опыт Сил обороны показывает, что сбивать "Орланы" можно и из советского ЗРК "Стрела-10".

"Все зависит от погоды. В дождь, снег, туман беспилотники не летают. Когда небо ясное, вражеские самолетики слишком высоко, ракета может не достать. А вот легкие облака как сегодня — это лучшее время. Тогда БПЛА вынуждены опускаться ниже — до 3,5 километров. А еще их силуэты на белом фоне легче увидеть", — рассказал командир расчета Артем.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что Россия не способна поддерживать масштабное производство танков и артиллерии. Вместо этого страна-агрессор выпускает новые ракеты.

25 марта ВС РФ выпустили по Украине новые ракеты типа "Циркон". Фокус собрал все, что о них известно, в одном материале.