"Это истощение": Россия не может серийно производить танки и артиллерию, — Коваленко

Как рассказал обозреватель, РФ может восстанавливать, ремонтировать, модернизировать свои танки, но не производить их с нуля. Такая же ситуация и с артиллерией.

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Россия не может поддерживать масштабное производство танков и артиллерии. Ее военно-промышленный комплекс ограничен. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "Еспресо".

По словам эксперта, Россия истощается.

"Мы видим, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации имеет определенные ограничения, имеет ли он возможность производить новые ракеты? Да, имеет, потому что у него есть такой потенциал. Имеет ли возможность каждый месяц производить новые танки в количестве 200–300 единиц? Нет, нет. Вот первый момент: отсутствует серийное масштабное производство танков", — сказал Коваленко.

По его словам, Россия может восстанавливать, ремонтировать, модернизировать свои танки, но не производить с нуля. Такая же ситуация и с артиллерией. Так, РФ может восстанавливать советский потенциал.

"Каждый день войны и уничтожение российских единиц техники – это влияние на Россию, это истощение России. Будет тот момент, когда Россия сможет рассчитывать исключительно на свое собственное производство", — сказал Коваленко.

Он отметил, что сейчас такая ситуация наблюдается с ракетами. Каждый день ВС РФ не могут выпускать по 70–80 ракет в сторону Украины.

"Это происходит раз в месяц–полтора, если говорим о 2023 году, то с сентября — это вообще было три месяца паузы между масштабными ударами ракетного потенциала, потому что они производят и накапливают, так же будет в какой-то момент с техникой", — пояснил эксперт.

Коваленко также рассказал, что в войне этой войне не может быть тупика, так как каждый месяц Силы обороны Украины истощают врага.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ и ВС РФ сражаются за редкие танки Strv 122 на "ничейной земле". 21-я "шведская" бригада ВСУ потеряла 7 из 10 танков Strv 122 — вариант немецкого Leopard 2А5. Но "уничтоженным" аналитики считают только один, за остальные брошенные идет борьба буксиров и FPV-дронов.