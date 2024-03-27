"Це виснаження": Росія не може серійно виробляти танки й артилерію, — Коваленко

Як розповів оглядач, РФ може відновлювати, ремонтувати, модернізувати свої танки, але не виробляти їх з нуля. Така сама ситуація і з артилерією.

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Росія не може підтримувати масштабне виробництво танків і артилерії. Її військово-промисловий комплекс обмежений. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі каналу "Еспресо".

За словами експерта, Росія виснажується.

"Ми бачимо, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації має певні обмеження, чи має він можливість виробляти нові ракети? Так, має, тому що в нього є такий потенціал. Чи має можливість кожного місяця виробляти нові танки в кількості 200–300 одиниць? Ні, ні. Ось перший момент: відсутнє серійне масштабне виробництво танків", — сказав Коваленко.

За його словами, Росія може відновлювати, ремонтувати, модернізувати свої танки, але не виробляти з нуля. Така сама ситуація і з артилерією. Так, РФ може відновлювати радянський потенціал.

"Кожен день війни і знищення російських одиниць техніки — це вплив на Росію, це виснаження Росії. Буде той момент, коли Росія зможе розраховувати виключно на своє власне виробництво", — сказав Коваленко.

Він зазначив, що зараз така ситуація спостерігається з ракетами. Щодня ЗС РФ не можуть випускати по 70–80 ракет у бік України.

"Це відбувається раз на місяць–півтора, якщо говоримо про 2023 рік, то з вересня — це взагалі було три місяці паузи між масштабними ударами ракетного потенціалу, тому що вони виробляють і накопичують, так само буде в якийсь момент із технікою", — пояснив експерт.

Коваленко також розповів, що у війні цій війні не може бути глухого кута, адже щомісяця Сили оборони України виснажують ворога.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗСУ і ЗС РФ борються за рідкісні танки Strv 122 на "нічийній землі". 21-ша "шведська" бригада ЗСУ втратила 7 із 10 танків Strv 122 — варіант німецького Leopard 2А5. Але "знищеним" аналітики вважають тільки один, за решту кинутих триває боротьба буксирів і FPV-дронів.