Прокачали "запорожець" до "мерседеса": як РФ зробила свої "Орлани" ще небезпечнішими

Російська пропаганда заявляє, що без безпілотників типу "Орлан" не проходить жодна операція ЗС РФ. Вони виконують на передовій цілу низку функцій та вважаються надважкими цілями для українських ЗРК.

Related video

Російські окупанти активно застосовують на передовій в Україні безпілотники "Орлан". Вони можуть оманливо здаватися безпечними, але насправді несуть значну загрозу. Деталі відомі з матеріалу "Радіо Свобода" від 27 березня.

Командир артилерійського дивізіону однієї з бригад ЗСУ Олександр згадав, що у 2022 році з "Орланів" сміялися у соцмережах. З його слів, жарти публікували люди, яким не довелося за цими дронами ганятися по чотири години поспіль.

"Нам було зовсім не смішно. Так ось: "Орлан" 2022 року і "Орлан" 2023-24 років, якщо порівняти, — це все одно, що порівняти "мерседес" із "запорожцем", настільки вони його прокачали", — підкреслив військовий.

Розвідувальні дрони можуть здаватись більш безпечними, адже не вибухають. Однак "Орлани" — це очі для російських ударів, які "бачать" до 50 кілометрів вглиб.

Що відомо про безпілотники "Орлан"?

"Орлани" випускає у Санкт-Петербурзі виробництво ТОВ "Спеціальний технологічний центр". Відомо про три модифікації цього апарату — "Орлан-10", "Орлан-30" та "Орлан-50".

"Орлан-30" важчий за попередника та обладнаний лазерним далекоміром для цілевказання. Його наступник — "Орлан-50" — ще важчий та має два двигуни. Запускають ці безпілотники з катапульти.

Технічні характеристики дрона "Орлан":

максимальна швидкість — до 170 км/год;

перебування у повітрі — до 18 годин;

радіус виконання завдань — до 120 кілометрів;

максимальна висота застосування — до 5000 метрів.

"Орлани" вважаються надважкими цілями для ЗРК, які мають українські сили в районі лінії бойового зіткнення та прикордоння.

Фото дрона типу "Орлан-10" Фото: Мiноборони РФ

У липні 2023 року у Міноборони РФ хизувались тим, що збільшили постачання дронів "Орлан-10" та "Орлан-30" війську у 53 рази. Водночас російські пропагандисти заявляли, що без цих дронів не проходить жодна операція окупантів.

У російських провоєнних медіа хвалять камеру "Орлана", яка нібито знімає з відстані 10 кілометрів і видає точні координати. Також повідомлялось про здатність безпілотників вираховувати скупчення цілей за сигналами мобільних телефонів.

"Росіяни активно штампують "Орлани" великими серіями. Там відносно недорогі невеликі корпуси, що випікаються в автоклаві, шарнірне кріплення цільової апаратури у ніші (на кшталт бомболюка у літака). Цільове обладнання "Орлана" можна замінювати прямо в полі, і ставити або відеокамеру для розвідки, або РЕБівську апаратуру, або механізм для скиду боєприпасу, або блок фотоапаратів для картографування місцевості", — розповів авіаексперт Валерій Романенко.

Варіанти застосування "Орланів":

як розвідників на великій глибині від лінії фронту — виявляють цілі, коригують вогонь артилерії та далекобійних РСЗВ;

функція об’єктивного контролю наслідків ракетно-бомбових ударів;

у складі комплексу РЕБ — несуть апаратуру, яка "глушить" мобільний зв'язок та виявляє абонентські точки;

як ударних — скидають міни чи осколкові боєприпаси до підствольного гранатомета.

Фото дрона типу "Орлан" Фото: Скриншот

З чого можна збити безпілотник "Орлан"?

Романенко назвав висоту польоту "Орланів" ідеальною для ураження ракетами до ЗРК MIM-23 Hawk американського виробництва. З фінансового погляду це виправдано, адже потенційна шкода перевищу як ціну такої ракети, так і самого російського безпілотника.

Альтернативою може стати шведський легкий переносний ЗРК RBS-70, який є більш далекобійним за стандартні ПЗРК. Також на "Орлани" успішно "полюють" британські ЗРК Stormer з ракетами Starstreak, американські Vampire та німецькі IRIS-T SLS.

Однак, зі слів авіаексперта, цієї зброї поки недостатньо для того, щоб надійно захистити усі лінію фронту у 1200 кілометрів. Досвід Сил оборони показує, що збивати "Орлани" можна й з радянського ЗРК "Стріла-10".

"Все залежить від погоди. У дощ, сніг, туман безпілотники не літають. Коли небо ясне, ворожі літачки занадто високо, ракета може не дістати. А от легкі хмаринки як сьогодні — це найкращий час. Тоді БПЛА змушені опускатися нижче – до 3,5 кілометрів. А ще їхні силуети на білому фоні легше побачити", — розповів командир розрахунку Артем.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що Росія не здатна підтримувати масштабне виробництво танків та артилерії. Натомість країна-агресорка випускає нові ракети.

25 березня ЗС РФ випустили по Україні нові ракети типу "Циркон". Фокус зібрав усе, що про них відомо, в одному матеріалі.