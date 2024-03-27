Афера на мільярди: що насправді показали уламки "Циркона", які збили над Києвом

Українська протиповітряна оборона впоралася з "Цирконом" і збила його в межах Києва. Характеристики ракети, як і з більшістю російських ракет, виявились перебільшеними, а бойова частина слабкою.

Related video

Російська армія останніми днями відновила ракетний терор по території України. Серед інших ракет особливо вирізняється "гіперзвукова" ракета "Циркон", якою атакували Київ 25 березня. Повітряні сили успішно збили загрозу. Фокус зібрав у один матеріал все, що відомо про "Циркон".

25 березня майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Повітряні сили відзвітували про успішне перехоплення 2/2 ракет балістичного типу. Експерти та журналісти першими опублікували фото уламків та заявили, що ворог хотів поцілити приміщення СБУ. Як раз 25 березня святкують День Служби безпеки України.

Яку характеристики має ракета "Циркон"

Росіяни заявляють, що в їхньому арсеналі є дві "гіперзвукові" ракети — "Кинджал" та "Циркон". Проте перша виявилась аеробалістичною, а не гіперзвуковою. При цьому "Кинджал" активно рекламувався окупантами і в мережі була велика кількість зображень ракети. Її носієм виступає літак МіГ-31К, який розганяється до високих швидкостей, а потім запускається "Кинджал".

Коли Україна збила перший "Циркон", то уламків було недостатньо, щоб оцінити всі його характеристики. Проте після атаки 25 березня уламків було більше. Стало відомо, що ракета дійсно отримала гіперзвуковий прямопотоковий двигун.

OSINT-аналітик Джон Рідж, член колективу Tochnyi, в треді на Х (раніше Твіттер) детально описав, як працює "Циркон", і на який виріб вона схожа. Траєкторія "Циркону" схожа на радянську протикорабельну ракету Х-22, якою окупанти вже неодноразово били по українських містах. Спочатку ракета здіймається на висоту 25-30 км, а при наближенні до цілі вона знижується й прискорюється ще.

Траєкторія польоту Х-22

Х-22 як і "Циркон" є протикорабельною ракетою, яка створювалася для знищення авіаносців. Вона має інерціальну систему наведення, що робить її надзвичайно неточною. Саме Х-22 росіяни били по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Уламки ракети "Циркон" після обстрілу 25 березня Фото: КНДІСЕ

За різними оцінками, "Циркон" летить на швидкості 4-5,5 Махів, а на термінальному відтінку розганяється до 5-7 Махів. В кілометрах на годину швидкість на висоті 25-30 км складає 5500-6700 км. І 6100-9000 км/год на фінальній ділянці польоту. Проте багато інших ракет на термінальному відтінку польоту теж мають гіперзвукову швидкість. Проте це не робить кожну ракету гіперзвуковою зброєю.

На думку Джона Ріджа, "Циркон" має великий ступінь схожості з "Оніксом". Ймовірно, ракета є глибокою модернізацією "Онікса". Кардинальна різниця між ними прихована в матеріалах самої ракети, бо вона має витримувати високий тиск і температури при польоті на таких швидкостях і висотах.

Яка загрозу несе ракета "Циркон"

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький заявив, що "Циркон" не виконує покладених на неї завдань. Уламки від боєприпасу показали, що бойова частина ракети напрочуд мала й містить не більше 40 кг вибухівки.

"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", — заявив Кульчицький.

Для порівняння ракета Х-22 має бойову частину 980 кг, а Х-101 близько 960 кг. Також керівник КНДІСЕ заявляє, що ракета вийшла неточною і летить не туди куди треба, і виконує не ту роботу до якої пристосована.

Через малу бойову частину експерти назвали ракету найбільшою аферою Міноборони РФ, бо розробник корпорації "Тактичне ракетне озброєння" створили безпорадну ракету із загальною бойовою частиною у 140 кг. Вага вибухової частини має осколково-фугасне виконання і дуже малий обʼєм вибухівки. Ракета "Циркон" має дорогий гіперзвуковий двигун і оголошену дальність у 1000 км, але бойова могутність на рівні протикорабельної ракети Х-35, яка має загальну бойову масу 150 кг. Цього вистачить, щоб потопити корвет на 5000 тонн водозаміщення, але точно не вистачить для авіаносця з водозаміщенням до 100 000 тонн.

Ракета Х-35

У виданні Defense Express, підрахували, з якою швидкістю протикорабельний "Циркон" може досягати українських міст. Швидкість 9000 км/год може бути тільки на невеликій ділянці польоту, більшу частину польоту і на умовній висоті 30 км швидкість складає 5,5 Махів, а це 5973 км/год. Відтак до Києва ракета долетить за приблизно 6-7 хвилин, до Одеси до 2 хвилин, якщо запускатимуть "Циркон" з тимчасово окупованого Криму.

Проте ключовим автори називають не час підльоту до українських міст, а швидкість фіксації і ідентифікації пуску ракети, щоб встигнути оголосити про ракетну загрозу.

Чи може Україна збивати "Циркон" та чи дійсно це гіперзвукова ракета

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш заявив, що "Циркон" — це дуже швидка ракета. За його словами, приблизно 8-9 Махів, але при заході на ударну траєкторію швидкість падає.

"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8–9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 Махи", — зазначає Євлаш.

Відео з таймкодом

Він також додає, що сповільнення до 4,5 Махів дозволяє Повітряним силам збивати ракету протиракетними комплексами Patriot або SAMP/T.

Таким чином Україна зруйнувала ще один російський міф про "нездоланність" російських ракет. "Гіперзвуковий" "Циркон" було збито зенітно-ракетним комплексом, найімовірніше, Patriot. Зенітна ракета PAC-3 MSE у звʼязці з радаром MPQ-65 змогли виявити і збити ракети. Проте загроза він них є високою і їх складно перехоплювати.

Уламки збитого "Циркона"

Дослідник Джон Рідж вважає, що у підсумку "Циркон" — це не повноцінна гіперзвукова ракета.

"Моя загальна оцінка "Циркону" полягає в тому, що він знаходиться на межі між високоефективною надзвуковою крилатою ракетою і гіперзвуковою крилатою ракетою. Якщо чітко визначити HCM (Hypersonic Cruise Missile) як апарат, який стикається з гіперзвуковим потоком протягом більшої частини або всього польоту, то це не HCM", — резюмує аналітик.