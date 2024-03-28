Будущее не безоблачное: какие перспективы у артиллерии в современной войне, — генерал США

Война в Украине может привести к смене парадигмы в подходе военных к буксируемым артиллерийским системам, которые все более устаревают. Специалисты больше склоняются к более мобильным САУ.

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Боевые действия в Украине определили будущее буксируемой артиллерии, которое, по мнению американских военных, совершенно не безоблачно. Более того, глава Командования перспективного развития армии США генерал Джеймс Рейни 27 марта заявил, что военное руководство стало свидетелем конца актуальности таких систем. Об этом сообщает Defense One.

"Я лично считаю, что мы стали свидетелями конца эффективности буксируемой артиллерии. Будущее буксируемой артиллерии не слишком оптимистично", — сказал Рейни на конференции AUSA Global Force.

Заявление Рейни подчеркивает смену парадигмы в подходе военных к артиллерийским системам, сигнализируя о насущной необходимости модернизации артиллерийского потенциала армии.

Акцент смещается в пользу САУ

Традиционно армия полагалась на сочетание буксируемой и самоходной артиллерии, причем первая доставлялась на огневые позиции армейскими автомобилями. Однако Рейни подчеркнул, что будущие артиллерийские системы должны быть в первую очередь мобильными, и высказался за создание платформ, способных "постоянно двигаться" с минимальным временем перемещения.

Подчеркивая эволюционный характер современной войны, Рейни отметил потенциальные преимущества мобильных систем непрямого огня для легких пехотных подразделений, таких как бригады Stryker.

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Кроме того, американский генерал выразил заинтересованность в изучении автономных и роботизированных артиллерийских систем для совместных наступательных операций, что подчеркивает стремление армии использовать передовые технологии для повышения своей оперативной эффективности.

Вместе с тем армия по-прежнему сосредоточена на расширении радиуса действия и огневой мощи ствольной артиллерии. Последние достижения, такие как модифицированные артиллерийские снаряды с дальностью более 68 миль, разработанные для программы ERCA, демонстрируют постоянные усилия по внедрению инноваций и адаптации к меняющимся вызовам.

Россияне не стоят на месте

Эти усилия предпринимаются на фоне сообщений о том, что российские военные используют передовые системы наблюдения, в том числе беспилотники, для быстрого наведения на цель и нейтрализации вражеских объектов. Согласно исследованию Королевского института вооруженных сил, некоторые артиллерийские расчеты ВС РФ, использующие собственные беспилотники, могут поражать цели в течение 180 секунд после их обнаружения.

Поскольку характер военных действий продолжает меняться, армия США готова использовать новые технологии и стратегические подходы, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество на поле боя.

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Напомним, военный эксперт Александр Коваленко 27 марта высказал мнение, что Россия постепенно истощается и не может поддерживать масштабное производство танков и артиллерии, поскольку ее военно-промышленный комплекс ограничен. По его словам, российский ВПК может восстанавливать, ремонтировать, модернизировать свои танки и артиллерию, но не производить их с нуля.