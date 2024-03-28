Реакция на ядерные угрозы Путина: США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Американский генерал Джеймс Хекер сказал, что бомбардировщики B-1B Lancer и вспомогательный персонал проведут серию миссий для обучения вместе с союзниками.

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Соединенные Штаты отправили в Европу стратегические бомбардировщики. Так, два самолета B-1B Lancer были переброшены из Техаса на авиабазу Морон в Испании, увеличив группировку до четырех бомбардировщиков. Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Бомбардировщики перешли на театр военных действий Европейского командования, пройдя через Баренцево море. На протяжении всех миссий четыре самолета США действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом", — сказано в сообщении.

В США сообщили, что бомбардировщики и вспомогательный персонал проведут серию миссий для обучения вместе с союзниками и партнерами во время развертывания.

"Наша способность выполнять полеты в Арктике и размещать стратегические бомбардировщики на передовых позициях в Европе имеет важное значение", — прокомментировал переброску командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер.

Он добавил, что размещение B-1B в Испании направлено на то, чтобы гарантировать союзникам и партнерам "приверженность" США поддержанию стабильности в регионе.

Как отметили журналисты российского издания Moscow times, о переброске бомбардировщиков стало известно спустя месяц после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором вновь повторил ядерные угрозы в адрес Запада.

"Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", — сказал глава Кремля.

Тогда же Путин добавил, что это "грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации".

Напомним, в ГУР сообщили, что РФ не сможет использовать теракт под Москвой для эскалации войны. По словам представители разведки Андрея Юсова, власти РФ будут использовать теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой для усиления мобилизации.

Также СМИ писали, что Кремль может применить против Украины "новое оружие". Как считает эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон новые воздушные атаки на Украину снова поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию. Вокруг ядерного объекта срочно нужно создать демилитаризованную зону.