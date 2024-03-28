"Необратимые процессы": Буданов рассказал, изменит ли что-то для Украины исчезновение Путина

По словам начальника украинской разведки, россияне пропитаны своей пропагандой и сами это осознают. Соответственно, даже если страна останется без нынешнего главы государства, настроения населения останутся прежними.

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Для Украины может сразу ничего не измениться, если произойдет так, что президент России Владимир Путин исчезнет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

По его словам, вопрос риторический, однако сейчас точно можно говорить о том, что при таком сценарии быстро ситуация не изменится и возможно публично об исчезновении президента никто не расскажет сразу.

"С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, чтоони стали на самом деле жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это признают, скажем так. Публично это никогда нигде не пройдет, но они максимально "раскачали". Есть у них такое выражение, на языке оригинала — "Мы максимально переоценили свою армию, раскачали и поверили в ее могущество. Максимально недооценили свою экономику. По итогу получилось, что армия у нас, мягко говоря, не очень, а экономика, в принципе, очень даже ничего", — заявил Кирилл Буданов.

Отдельно начальник украинской разведки добавил, что российское общество прокачали ненавидеть Украину и "коллективный Запад". При этом, даже если сейчас конфликт будет остановлен, то настроения противника сохранятся еще на многие годы.

То же самое касается и Украины, считает Кирилл Буданов. Даже если сейчас война закончится и Россия извинится перед наше страной, то доверие так быстро не восстановится.

"Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа. Вот Вторая мировая закончилась. Сейчас же, думаю, мало кто смотрит на немцев, как на врагов. Но прошло время, и все стало нормально. А в 50-х годах трудно было найти человека, который бы смотрел на ФРГ того времени, как на друзей. То есть все проходит с годами. И это непростые процессы", — подытожил начальник ГУР.

Напомним, также начальник украинской разведки заявил, что России было известно о том, что готовится теракт в "Крокус Сити". Борьба "башен" Кремля и возможность устранить сразу нескольких элитных чиновников — один из самых вероятных сценариев подготовки расстрелов в концертном зале Подмосковья.