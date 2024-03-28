Франция обнаружила фейковый сайт вербовки на войну в Украине с признаками российской ИПСО, — Guardian

По информации Минобороны Франции, сайт имел все признаки "российских или пророссийских усилий в рамках кампании дезинформации, утверждающей, что французская армия готовится отправить войска в Украину".

Related video

Французское Министерство обороны обнаружило веб-сайт, который содержал недостоверную кампанию о наборе французских добровольцев для участия в войне в Украине. Об этом ведомство сообщило в четверг, 28 марта, сообщает Guardian со ссылкой на информагентство AFP.

Как пишет издание, сайт был сразу же заблокирован французскими профильными службами, однако согласно инсайдерской информации стало известно, что 200 тысяч французов были приглашены "записаться на службу в Украину", причем приоритет отдавался иммигрантам.

"Этот сайт является фейковым правительственным сайтом, и был повторно опубликован злонамеренными аккаунтами в рамках кампании по дезинформации", — заявило министерство в соцсети X.

По информации Минобороны, ссылка на сайт, который напоминал настоящий портал вербовки французской армии, была размещена на X, а сайт имел все признаки "российских или пророссийских усилий в рамках кампании дезинформации, утверждающей, что французская армия готовится отправить войска в Украину".

Фальшивый сайт предлагал потенциальным новобранцам связаться с "командиром подразделения Полом" для получения информации о вступлении.

Дезинформационная кампания против Франции

Как пишет Guardian, недавние примеры аналогичных дезинформационных кампаний содержали фотографии колонн французской армии, которые якобы движутся к украинской границе. Минобороны и подразделения по кибербезопасности правительства Франции занимаются расследованием этих инцидентов. Они связывают активизацию этих информационных гибридных атак с риторикой французского правительства, в частности президента Макрона, который ужесточил ее в отношении агрессии России в Украине.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон разозлил российское руководство в прошлом месяце, отказавшись исключить отправку наземных войск и настаивая на том, что Европа должна сделать все необходимое для поражения России", — подчеркивает Guardian.

Как сообщили AFP правительственные источники, соответствующие службы активизировали усилия по борьбе с тем, что они называют российскими кампаниями по дезинформации и дестабилизации, "направленными на подрыв общественной поддержки Франции Украиной в ее войне против России".

Важно

Франция может командовать 60-тысячным войском в Украине, — генерал

Официально о планах размещения в Украине контингента НАТО пока не объявлялось, но в феврале канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что некоторые французские и британские военнослужащие помогают украинским войскам с целенаведением ракет Storm Shadow/SCALP.

Впервые предложение об отправке войск НАТО в Украину было озвучено в феврале. Президент Франции, вместе с тем, уточнил, что по этому вопросу пока нет консенсуса, но "ничто не исключено".