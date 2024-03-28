Вступают в силу новые правила выплаты компенсаций семьям погибших на войне: что изменилось

В соответствии с законодательством, отныне можно заранее оформить личное распоряжение, в котором указать, как распределить между близкими единовременную денежную помощь после гибели или смерти от ранения.

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В пятницу, 29 марта, вступит в силу Закон №3515-IX, вносящий изменения в некоторые законодательные акты, согласно которым происходит назначение и выплата единовременной денежной помощи (ЕДП) семьям погибших при исполнении служебных обязанностей в военное время. С текстом этого закона можно ознакомиться на официальном веб-портале Верховной Рады.

Таким образом законодательно зафиксировано право защитников и защитниц заключать личное распоряжение на распределение ЕДП в случае их гибели.

Как можно распорядиться ЕДП

Отныне можно заранее указывать, как распределить ЕДП между близкими. Пишется такое распоряжение в произвольной форме, однако в нем должно быть четко указано, какая доля кому из семьи должна отойти.

ЕДП могут распределять не только бойцы Сил обороны, но и другие уязвимые категории, а именно:

лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

военнослужащие;

военнообязанные или резервисты, призванные на учебные и специальные сборы;

работники объектов критической инфраструктуры;

госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления;

полицейские.

Кому какую долю ЕДП передать, автор личного распоряжения решает самостоятельно, однако в соответствии с законодательством определены категории, которых при распределении ЕДП нельзя обойти. Поэтому, какую бы долю кому бы ни было выделено, половину от суммы ЕДП все равно должны разделить между собой:

малолетние и несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вторая половина из супругов;

нетрудоспособные родители.

То есть по закону именно этим социально защищенным категориям сначала выделят половину ЕДП, а уже остальную сумму распределят в процентах между теми, кто указан в личном распоряжении.

Распределять можно не всю сумму ЕДП. Например, можно указать человека, который имеет право на определенный процент, а остальную сумму равными долями передать членам семьи и иждивенцам, которые на нее имеют право.

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Подпись под личным распоряжением может удостоверять нотариус или руководитель того, кто его пишет. Если документ написал военный, военнообязанный, резервист, правоохранитель — это командир, если работник объекта критической инфраструктуры, госслужащий, чиновник местного самоуправления — руководитель подразделения, руководитель органа.

Оригинал личного распоряжения хранится в личном деле и его содержание запрещено разглашать до установления факта гибели или смерти. Автор личного распоряжения может изменять свое решение, заключать и заверять новое распоряжение. Каждый новый документ будет отменять предыдущий и количество таких изменений закон не ограничивает.

Какую сумму ЕДП получает семья погибших

ЕДП выплачивают в случае гибели или смерти вследствие ранения:

военнослужащих и правоохранителей — в размере 15 миллионов гривен согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 28 февраля 2022 года. Выплачивается поэтапно — пятую часть на первом этапе (3 миллиона гривен), остальные (12 миллионов гривен) частями в течение 40 месяцев;

работников объектов критической инфраструктуры, госслужащих, должностных лиц местного самоуправления — 1 миллион гривен согласно закону о ЕДП № 2980-IX от 23 марта 2023 года.

Кто имеет и не имеет права на ЕДП

Если военный, правоохранитель, работник объекта критической инфраструктуры, госслужащий или чиновник местного самоуправления не напишет личное распоряжение по ЕДП, сумму будут делить, как и сейчас, равными долями между теми, кто имеет на нее право. Перечень таких лиц теперь одинаковый и его несколько исправили.

Члены семьи, которые имеют право на ЕДП:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего и рожденные после смерти, дети, в отношении которых погибшего или умершего лишили родительских прав;

один из супругов, который пережил погибшего или умершего. В законодательстве нет четкого требования об отсутствии повторного брака;

родители или усыновители;

внуки, если на момент гибели или смерти человека родители внуков также погибли или умерли;

женщина или мужчина, с которым погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, не находясь в браке, или в любом другом браке, факт чего должен быть установлен судом;

иждивенцы. Таковыми являются члены семьи, для которых помощь от погибшего или умершего была постоянным и основным источником средств к существованию.

Однако на законодательном уровне теперь добавлены новые обстоятельства, при которых члены семьи или иждивенцы не имеют права на ЕДП. Итак, если:

родителей или одного из них лишили родительских прав и эти права не были восстановлены при жизни погибшего или умершего;

лицо привлекалось к административной или уголовной ответственности за правонарушения в отношении погибшего или умершего при его жизни. Об этом должно быть решение суда, вступившее в законную силу;

лицо умышленно лишило жизни или совершило покушение на лицо или лиц, имеющих право на ЕДП;

лицо уклонялось от содержания погибшего или умершего при его жизни. Факт уклонения должен быть установлен решением суда, вступившим в законную силу. К примеру, это может быть уклонение одним из родителей от уплаты алиментов.

Кроме того, на ЕДП не имеют права граждане России или Беларуси, лица, которые там постоянно проживают, лица, осужденные за госизмену, коллаборационизм, пособничество агрессору.

Также существуют два условия, при которых выплату ЕДП приостанавливают:

если есть судебный спор между лицами, имеющими право на ЕДП;

если есть судебный спор между теми, кто имеет право на ЕДП, и органом, который ее выплачивает.

В случае наличия личного распоряжения о ЕДП или его отсутствия, действует единственный срок, в течение которого можно обратиться за выплатой — три года.

Тот, кто имеет право на ЕДП, может отказаться от своей доли, о чем подается нотариально заверенное заявление. Тогда сумму будут делить между теми, кто имеет право на ЕДП. Но закон не позволяет отказываться от доли от имени:

малолетних или несовершеннолетних детей умершего или погибшего;

недееспособных или ограниченно дееспособных лиц.

Сейчас в законодательство внесены изменения, учитывающие нюансы ЕДП для разных категорий. Это касается прежде всего семейных отношений. К примеру, кто-то из родителей военного мог вообще не участвовать в воспитании, супруги — быть на грани развода, самый дорогой военному человек — без оформления отношений, заботливые дети — достичь совершеннолетия. Чтобы не лишить социальной защиты действительно близких людей погибшего, внесенные в законодательство изменения и пытаются это исправить.

Какие документы нужно подавать для получения ЕДП

Пакет документов, которые необходимо подавать в случае гибели или смерти военного или правоохранителя, нужно подавать в соответствии с ТЦК и СП независимо от места регистрации и полицейского органа (подразделения). Порядки рассмотрения документов и назначения ЕДП определены приказами Минобороны (№45) и МВД (№376).

Пакет документов, которые подаются для назначения помощи:

заявление (образцы утверждены в приказах Минобороны и МВД);

паспорт;

налоговый номер;

свидетельство о смерти;

свидетельство о браке — подает муж или жена;

свидетельство о рождении ребенка погибшего или умершего — подает ребенок;

свидетельство о рождении погибшего или умершего — подают родители;

документ о пребывании на иждивении — подают иждивенцы.

По новым положениям закона также надо подавать судебное решение об установлении факта совместного проживания, если на выплату претендует человек, который жил с погибшим одной семьей, но без регистрации брака.

Также могут понадобиться следующие документы:

решение об установлении опеки, попечительства над несовершеннолетним ребенком погибшего или умершего — подают законные представители;

справка о наличии или отсутствии судимости, если заявление подает лицо в возрасте старше 16 лет;

постановление медкомиссии или ВВК о связи ранения со смертью — подают члены семьи погибшего или умершего полицейского.

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