"Нет никаких предупреждений": никто не может запретить Украине атаковать НПЗ в РФ, — Подоляк

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, международное право говорит о том, что обороняющаяся сторона обязана уничтожать ресурсные потенциалы агрессора.

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Никто не может заставить Украину не бить по российских нефтеперерабатывающих заводах. Более того, такие атаки не заставляют цены на нефть расти. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он прокомментировал слухи о том, что в США якобы попросили Украину не атаковать российские НПЗ, так как это якобы повышает цены на нефть. По его словам, нефтеперерабатывающий завод перерабатывает сырую нефть в дизель, бензин и другие продукты.

"То есть с глобального рынка берется сырая нефть и отправляется на нефтеперерабатывающие заводы. Если примитивно говорить, то так на глобальном рынке нефти становится меньше, цена может быть выше", — рассказал Подоляк.

По его словам, если НПЗ уничтожен, то у предприятия остается много сырой нефти. Ее приходится либо консервировать, либо продавать на глобальном рынке.

"То есть увеличиваете предложение сырой нефти на глобальном рынке. Увеличение предложения сырой нефти как влияет на глобальные цены на нефть марки Urals?" — отметил советник главы ОП.

По его словам, увеличение предложения сырой нефти на рынке – это снижение цены. Россия не продает бензин, которым пользуется, чтобы воевать против Украины.

Подоляк заявил, что не может быть никакого запрета для Украины атаковать то, что позволяет России вести войну. Более того, международное право говорит о том, что обороняющаяся сторона обязана уничтожать ресурсные потенциалы агрессора.

Советник главы ОП заявил, что Украина хочет ускорить окончание войны. Она будет использовать любые возможные инструменты для уничтожения логистики врага.

"После двух лет войны, после всех этих терактов, которые совершает Россия, атакуя крылатыми, сверхзвуковыми и баллистическими ракетами гражданское население Украины, точно ли мы должны вести себя немножко иначе, чем сегодня ведем в акватории Черного моря, относительно НПЗ или других инфраструктурных объектов России? Мы должны позволить России дозаправить Ту-22 топливом с Саратовского НПЗ, потому что он "мало" наших людей убил? Это полная ерунда", — сказал Подоляк.

Михаил Подоляк об ударах по НПЗ РФ (смотреть с 24:04)

Ранее СМИ сообщали, что удары Украины по НПЗ заставили Россию увеличить импорт белорусского бензина. Из-за роста импортных поставок стоимость топлива растет, однако Россия продолжает покупать бензин, так как считает это наиболее правильным способом насыщения внутреннего рынка этим стратегическим ресурсом.

Также напомним, СМИ писали, что попадание украинского дрона привело к полной остановке Куйбышевского НПЗ в РФ. Так, еще на прошлой неделе Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил свою работу, ведь в него попал украинский беспилотник. На этот завод приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти.