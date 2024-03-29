По словам главнокомандующего ВСУ, украинские защитники были вынуждены отступить из Авдеевки, чтобы избежать окружения по нескольким причинам. В частности, из-за недостаточного количества боеприпасов, невозможно было вести контрбатарейную войну.

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В ходе сражений за Авдеевку Донецкой области и последующего отхода из города 25 украинских военных попали в российский плен. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в пятницу, 29 марта.

Он подчеркнул, что украинские защитники были вынуждены отступить из Авдеевки, чтобы избежать окружения по нескольким причинам. Среди них были значительное превосходство российских войск, постоянные бомбардировки авиации, которые нарушили целостность обороны, и нехватка боеприпасов.

"Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки", — отметил Сырский.

При этом, по его словам, за все время боев в плен попали лишь 25 служащих ВСУ, а не тысячи солдат, как об этом говорит российская пропаганда.

"К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это — война… Российские пропагандисты пытаются использовать различные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев," — подчеркнул Сырский.

Потери ВС РФ в Авдеевке

В то же время, по словам Сырского, Вооруженные силы России потеряли более 47 тысяч человек, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем и пять самолетов с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года до 17 февраля 2024 года. Силы обороны на этом направлении за указанный период, по данным главкома, взяли в плен 95 российских оккупантов.

Напомним, в своем отчете от 28 марта аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что на Авдеевском направлении ВС РФ начали применять бронетехнику, но уже потеряли несколько единиц в боях.

Также 28 марта сообщалось, что, по оценкам ISW, ВС РФ продвинулись к западу от Авдеевки и заявляют о продвижении в Тернах. Российские источники сообщили, что оккупационная группировка вошла в Семеновку и штурмует позиции ВСУ в населенном пункте.