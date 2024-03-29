"Следующие два года решат все": самый критический момент после Второй мировой настал, — Туск

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, европейские страны должны увеличивать расходы на оборону и тратить на армию минимум 2% ВВП.

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В настоящее время мир столкнулся с одним из самых критических периодов в истории, сравнимым с тем, что было во время Второй мировой войны. В течение ближайших двух лет следует ожидать ключевые события, которые окажут определяющее влияние на будущее всех стран. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает издание PAP.

Лидер правительства Польши выразил опасения относительно возможности нового витка военных конфликтов в мире. Туск призвал граждан "подготовиться морально к возможности новой войны" и быть готовыми к ее возможному наступлению.

По оценке премьер-министра Польши, предстоящие два года станут определяющими.

"Мы живем в самый критический момент после Второй мировой войны. Следующие два года решат все", — сказал он в интервью европейским СМИ.

Туск подчеркнул, что не видит оснований, почему страны Европы не должны повышать расходы на оборону и не выделять на военные нужды как минимум 2% ВВП.

"Я знаю, что ситуация с безопасностью у нас тяжелее, чем в Испании или Италии. Но 2% ВВП — это просто необходимо. Я не понимаю, как это можно ставить под сомнение", — добавил Туск.

Напомним, 22 марта сообщалось, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, о чем заявил немецкий генерал Карстен Бройер. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.