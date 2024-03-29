Армейское руководство надеется, что снятие ограничения на лицевую растительность поспособствует набору новобранцев. Британцев могут призвать в армию, если Великобритании придется вступить в войну с Россией, но "вооруженные силы слишком малы".

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В британской армии разрешили заводить бороды, при условии, что лицевая растительность будет выглядеть аккуратно — это будут дополнительно проверять. Такое заявление сделал высокопоставленный офицер сержант-майор Пол Карни. Ролик опубликован на YouTube-канале издания The Independent.

Отмена столетнего запрета позволит отращивать "полную" бороду длиной до 2,5 см.

Бороды должны быть подстрижены на скулах и шее, без "пятнистого или неравномерного роста", выделяющейся расцветки. Пол Карни, уорент-офицер 1-го класса (категория военнослужащих между сержантским и офицерским составом), подтвердил изменение правил в четырехминутном видеоролике. Вместе с тем он настаивает, что борода должна быть аккуратной для соответствия стандартам.

Полк фузилеров гренадеров

Запрет на лицевую растительность действовал с 1908 года. Теперь солдат сухопутных войск уравняли в правах с моряками, которые на протяжении веков носили бороды, и пилотами, для которых аналогичный запрет сняли в 2019 году.

Британская армия

Солдаты смогут вернуться в казармы с растительностью уже после предстоящих пасхальных каникул.

По словам офицера Карни, к этому таком решению пришли не сразу. Помогали, среди прочего, политики, союзники и Его величество король Чарльз III.

Консультировались также с действующими военными и армейскими ветеранами. Старшие офицеры надеются, что послабление в правилах поспособствует набору армейского персонала.

Сержант-майор Пол Карни объявил о снятии запрета на бороды

На британских островах могут объявить всеобщую воинскую повинность, если стране придется вступить в войну с Россией, потому что сейчас "вооруженные силы слишком малы", предупреждает армейское руководство.

Напомним, что 8 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что назначение Валерия Залужного послом в Великобритании отвечает интересам Украины.

Также сообщалось, что 29 марта разведка Британии показала последствия ударов по Крыму и сообщила, что боеспособность Черноморского флота снизилась.