"Это открыло путь к войне": Зеленский о реакции Европы и США на агрессию РФ в 2014-м

По словам украинского президента, президент США Барак Обама "не был силен" против Владимира Путина, когда тот решил оккупировать Крымский полуостров.

Related video

Президента Российской Федерации Владимира Путина следовало остановить в 2014 году, кода он оккупировал Крымский полуостров. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Европа хотела иметь безопасность на границе и большую торговлю с Россией. Это открыло путь к войне с Украиной", — заявил Зеленский.

Важно

"Мы удержали линию": Обама и Меркель не позволили Путину захватить всю Украину в 2014 году (видео)

По словам украинского лидера, когда Путин захватил Крым в 2014 году, президент США Барак Обама "не был силен против него". Зеленский подчеркнул, что на аннексию полуострова "никакой реакции не последовало".

"Никто его не оттолкнул. Никто его не остановил", — сказал президент.

На вопрос о том, считает ли он, что президент США Джо Байден был слишком осторожен в поставках оружия Украине, Зеленский ответил, что американский лидер, вероятно, "осторожно относится к ядерной атаке со стороны России".

Зеленский сказал, что Путин, по его мнению, не стал бы применять ядерное оружие. При этом глава государства признал, что президент РФ является непредсказуемым.

"Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100 процентов сказать вам, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", — заключил Зеленский.

Напомним, в ходе интервью Владимир Зеленский также заявил, что в США не одобряют удары украинских БПЛА по НПЗ на территории Российской Федерации, однако Вашингтон не может запретить Киеву использовать оружие собственного производства

Кроме того, украинский президент отметил, что задержка Конгрессом США одобрения пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов дорого обошлась Украине — военные не смогли спланировать будущие операции, а законодатели ссорились почти шесть месяцев.