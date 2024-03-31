Ночная атака БПЛА на Одессу: не работает электротранспорт, есть аварийные отключения света

По данным "Укрэнерго", российские оккупанты целились по высоковольтным подстанциям в Одесской области. Из-за повреждения оборудования в Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения.

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В воскресенье, 31 марта, в Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы. Остановка работы общественного транспорта связана с ограничением подачи электроэнергии. Об этом говорится в сообщении городского совета Одессы в Telegram.

"В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", — заявили в горсовете.

В свою очередь в "Укрнерго" проинформировали, что россияне снова нанесли удар по энергетическим объектам. Высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе были целью врага.

Согласно сообщению компании, в Одессе и близлежащих районах применили аварийные отключения.

"Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и прилегающих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, 31 марта, по данным Сил обороны Юга, силам ПВО удалось сбить над Одесской областью 8 дронов. Обломки сбитого БПЛА вызвали пожар на одном из энергообъектов области. Это привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов.

29 марта в госкомпании "Центрэнерго" заявили, что во время российских обстрелов 22 марта была разрушена одна из крупнейших в Харьковской области ТЭС — Змиевская.