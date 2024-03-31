Нічна атака БПЛА на Одесу: не працює електротранспорт, є аварійні відключення світла

За даними "Укренерго" російські окупанти цілились по високовольтних підстанціях на Одещині. Через пошкодження обладнання в Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

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У неділю, 31 березня, в Одесі не працюватимуть трамваї і тролейбуси. Зупинка роботи громадського транспорту пов'язана з обмеженням подачі електроенергії. Про це йдеться у повідомленні міської ради Одеси у Telegram.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", — заявили у міськраді.

Своєю чергою в "Укрнерго" поінформували, що росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні були ціллю ворога.

Згідно з повідомленням компанії в Одесі та прилеглих районах застосували аварійні відключення.

"Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 31 березня, за даними Сил оборони Півдня силам ППО вдалось збити над Одещиною 8 дронів. Уламки збитого БПЛА спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів області. Це призвело до знеструмлення кількох населених пунктів.

29 березня у держкомпанії "Центренерго" заявили, що під час російських обстрілів 22 березня була зруйнована одна з найбільших у Харківській області ТЕС — Зміївська.