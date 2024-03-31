От них нет защиты: в The Times рассказали, как планирующие бомбы РФ меняют ход войны в Украине

По данным журналистов, без западных истребителей F-16 перспектива того, что планирующие бомбы заставят ВСУ отступать, вполне реальна.

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Российские авиабомбы представляют собой мощное вооружение, которое придает российским воздушным силам значительное преимущество. Эти бомбы обладают высокой степенью защиты от перехвата, что делает их особенно трудными для сбивания. Без поддержки западных истребителей, которые обычно обеспечивают необходимое воздушное покрытие, украинским военным остается мало шансов для защиты от них. Об этом сообщает издание The Times.

С самого начала полномасштабной войны Украина пыталась защищать свое небо благодаря отваге украинских летчиков и, в конечном счете, благодаря поступлению современных систем противовоздушной обороны из западных стран. Среди них были такие системы, как Patriot, Nasams, Gepard, Iris-T и SAMP/T. В то время как Украина строила свою оборону на передовых технологиях и опыте своих пилотов, Путин предпочел полагаться на сочетание дорогостоящих ракет и недорогих беспилотников для нападения на Украину с безопасного расстояния.

"Но модифицировав бомбы советской эпохи, что позволило им "планировать" к своей цели, и добавив базовые спутниковые навигационные системы, Россия получает воздушный контроль над городами и селами Донбасса", — пишет издание.

Планирующие бомбы КАБ и ФАБ могут быть сброшены на расстояние более 60 километров от передовой линии российских вооруженных сил и способны поражать цели всего за несколько минут. Это создает значительные трудности для украинских систем противовоздушной обороны при попытке их перехвата.

Как утверждают российские военные корреспонденты, российские инженеры могли бы дополнить планирующие бомбы реактивным двигателем и топливным баком, что позволило бы увеличить их дальность до 90 километров. Этот шаг превратил бы их в своеобразные базовые крылатые ракеты, аналогичные использованным нацистами во время Второй мировой войны ракетам V1.

На данный момент планирующие бомбы остаются недостаточно точными, что заставляет российских генералов искать способы улучшения системы наведения. В начале войны они были осторожны в использовании своих истребителей для защиты. Однако для повышения точности ударов планирующих бомб российские пилоты вынуждены рискнуть и приблизиться к линии фронта, где могут столкнуться с украинской противовоздушной обороной.

С увеличением числа ракетных атак со стороны России Киев вынужден принимать сложные решения о том, следует ли защищать мирных жителей или прикрывать свои войска на Донбассе. Вместе с тем, Украине приходится рационализировать использование своих зенитных ракетных систем из-за задержки в получении помощи от США. В отличие от Украины, Россия не испытывает такого ограничения по отношению к своим планирующим бомбам, и ее решение сводится к готовности рисковать своими воздушными силами, как указывает издание.

"Вознаграждение России за разрушение линии фронта может все больше стоить риска потери самолета. Разница между сбросом бомб на расстоянии 70 километров по сравнению с 40 километрами заключается в разнице между прицеливанием в целое село и ударом по конкретной украинской позиции. Поскольку украинской противовоздушной обороне начинает не хватать средств-перехватчиков, российские самолеты смогут подойти ближе к линии фронта, и их точность и, следовательно, влияние на боевые действия возрастут", — отмечают в The Times.

По данным издания, один из украинских бойцов отмечает, что в настоящее время военные чаще всего опасаются российских беспилотников с видео передачей в реальном времени (FPV), а бомбы вызвали лишь 1-2 процента потерь. Кроме того, ему известно, что не было случаев, когда планирующие бомбы наносили прямые удары по штабам или линиям снабжения.

Однако без западных истребителей F-16, чьи ракеты "воздух-воздух" могли бы противостоять российским самолетам, перспектива того, что планирующие бомбы заставят украинцев отступить, вполне реальна, отмечает издание.

Напомним, в Белгородской области РФ ранее нашли три авиабомбы за 1 день, в том числе и КАБ-1500. Всего за неделю на Белгородскую область уронили минимум 12 авиабомб.

Войска РФ 27 марта нанесли авиаудар по жилому району Харькова, в результате которого осколочные ранения получил ребенок возрастом менее года.