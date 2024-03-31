"Не отвечает действительности": Бутусов считает, что в интервью Сырского была ошибка (видео)

Юрий Бутусов уточнил, что не знает причин, которые побудили главкома ВСУ озвучить спорную информацию. Он также выразил надежду, что следующие выступления Александра Сырского будут "отвечать обстановке".

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Заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что количество возвращенных в последнее время Украиной позиций превышает количество утраченных, может не соответствовать действительности. Об этом сказал главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов во время стрима, проведенного на его YouTube канале "Бутусов Плюс" в субботу, 30 марта.

Таким образом он проанализировал и прокомментировал первое большое интервью Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ, которое военачальник дал "Укрінформу".

"Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории", — прокомментировал Юрий Бутусов заявление главкома ВСУ.

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ВС РФ продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей, — ISW

Он отметил, что не может сказать, какие причины побудили Александра Сырского сделать такое заявление и добавил, что считает его не совсем корректным.

"Я надеюсь, что он критично посмотрит на свое интервью, и следующие выступления будут отвечать обстановке", — резюмировал Бутусов.

Что сказал Александр Сырский в своем большом интервью

Во время общения с журналистами Сырский сказал, что количество возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных. Кроме того он заявил, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение.

"Мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение", — заявил Сырский.

Напомним, несколько ранее Сырский назвал количество солдат, попавших в плен при отступлении из Авдеевки. По словам главнокомандующего ВСУ, украинские защитники были вынуждены отступить из Авдеевки, чтобы избежать окружения по нескольким причинам. В частности, из-за недостаточного количества боеприпасов невозможно было вести контрбатарейную войну.

Также мы писали о том, почему Сырский изменил планы призыва. Главком считает, что мобилизовать нужно значительно меньше, чем полмиллиона людей. Аудит в армии показал, что в Силах обороны достаточно военнослужащих, которых можно отправить на ротацию.