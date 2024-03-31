"Не відповідає дійсності": Бутусов вважає, що в інтерв'ю Сирського була помилка (відео)

Юрій Бутусов уточнив, що не знає причин, які спонукали головкома ЗСУ озвучити спірну інформацію. Він також висловив сподівання, що наступні виступи Олександра Сирського будуть "відповідати обстановці".

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Заяви головкому ЗСУ Олександра Сирського про те, що кількість повернутих останнім часом Україною позицій перевищує кількість втрачених, може не відповідати дійсності. Про це сказав головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов під час стріму, проведеного на його YouTube-каналі "Бутусов Плюс" у суботу, 30 березня.

Отже, він проаналізував і прокоментував перше велике інтерв'ю Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ, яке воєначальник дав "Укрінформу". Тоді під час спілкування з журналістами Сирський сказав, що кількість повернутих ЗСУ позицій перевищує кількість втрачених. Крім того, він заявив, що ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, мають тактичне значення.

"Фраза про те, що кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених, не відповідає дійсності. Фраза, що ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, на жаль, теж не відповідає дійсності. За всіма даними противник просувається вперед і захопив значні території", — прокоментував Юрій Бутусов заяву головкому ЗСУ.

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Він зазначив, що не може сказати, які причини спонукали Олександра Сирського зробити таку заяву і додав, що вважає її не зовсім коректною.

"Я сподіваюся, що він критично подивиться на своє інтерв'ю, і наступні виступи відповідатимуть обстановці", — резюмував Бутусов.

Що сказав Олександр Сирський у своєму великому інтерв'ю

Під час спілкування з журналістами Сирський сказав, що кількість повернутих ЗСУ позицій перевищує кількість втрачених. Крім того, він заявив, що ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, мають тактичне значення.

"Ми не тільки стоїмо в обороні, а й щодня на різних напрямках самі просуваємося вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні досягнення, якщо вони і є, мають тактичне значення", — заявив Сирський.

Нагадаємо, дещо раніше Сирський назвав кількість солдатів, які потрапили в полон під час відступу з Авдіївки. За словами головнокомандувача ЗСУ, українські захисники були змушені відступити з Авдіївки, щоб уникнути оточення з кількох причин. Зокрема, через недостатню кількість боєприпасів неможливо було вести контрбатарейну війну.

Також ми писали про те, чому Сирський змінив плани призову. Головком вважає, що мобілізувати потрібно значно менше, ніж пів мільйона людей. Аудит в армії показав, що в Силах оборони достатньо військовослужбовців, яких можна відправити на ротацію.