Украинский истребитель сбил ракету Х-55СМ с имитатором ядерной боеголовки (фото)

Самолет Воздушных сил сбил вражескую ракету с помощью авиационной ракеты Р-27. Хоть Х-55СМ и была без боевой части, она все равно представляла угрозу.

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В Ровенской области истребитель Воздушных сил сбил российскую крылатую ракету Х-55СМ. При этом она имела имитатор ядерной боевой части. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на соцсети.

Авиационная ракета "воздух-воздух" Р-27 успешно сбила российскую крылатую ракету Х-55СМ. Событие произошло в Ровенской области. В издании предполагают, что российская ракета использовалась как приманка, однако в случае падения в цель она могла нанести ущерб украинской инфраструктуре.

Сбитая ракета Х-55СМ Фото: Национальная полиция

Х-55СМ — это стратегическая дозвуковая ракета, которая может быть носителем ядерного оружия. Ее разрабатывали с конца 1970-х годов для стратегической бомбардировочной авиации. Для Советского союза это стала первой полностью цифровой ракетой, которую разработала ВНИИ "Радуга". Производство происходило в Харькове, а затем в Кирове. Двухконтурный турбореактивный двигатель создали в "Мотор Сич" Р95-300. Ракета имеет инерционную систему наведения и систему коррекции траектории по рельефу.

Обломки ракеты Р-27, которой сбили Х-55СМ Фото: Национальная полиция

Носителем крылатой ракеты являются Ту-95 и Ту-95МС, а также Ту-160. Х-55СМ — это вариант ракеты 1987 года, оснащенный дополнительными топливными баками, дальность полета увеличена до 3500 километров. В издании добавляют, что Украина имела на вооружении ракеты Х-55 и Х-55СМ, но они были отданы России в качестве платы за газ.

Напомним, 30 марта СМИ писали, что РФ впервые использовала термобарическую бомбу ОДАБ-1500 в Сумской области.

29 марта боец с позывным "Флеш" заявил, что ракета Х-101 получила вдвое большую боевую часть — около 800 кг.