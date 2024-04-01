Український винищувач збив ракету Х-55СМ з імітатором ядерної боєголовки (фото)

Літак Повітряних сил збив ворожу ракету за допомогою авіаційної ракети Р-27. Хоч Х-55СМ і була без бойової частини, вона все одно становила загрозу.

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У Рівненській області винищувач Повітряних сил збив російську крилату ракету Х-55СМ. При цьому вона мала імітатор ядерної бойової частини. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соцмережі.

Авіаційна ракета "повітря-повітря" Р-27 успішно збила російську крилату ракету Х-55СМ. Подія відбулася в Рівненській області. У виданні припускають, що російська ракета використовувалася як приманка, однак у разі падіння в ціль вона могла завдати шкоди українській інфраструктури.

Збита ракета Х-55СМ Фото: Національна поліція

Х-55СМ — це стратегічна дозвукова ракета, яка може бути носієм ядерної зброї. Її розробляли з кінця 1970-х років для стратегічної бомбардувальної авіації. Для Радянського союзу це стала першою повністю цифровою ракетою, яку розробила ВНІІ "Радуга". Виробництво відбувалося в Харкові, а потім у Кірові. Двоконтурний турбореактивний двигун створили в "Мотор Січ" Р95-300. Ракета має інерційну систему наведення і систему корекції траєкторії за рельєфом.

Уламки ракети Р-27, якою збили Х-55СМ Фото: Національна поліція

Носієм крилатої ракети є Ту-95 і Ту-95МС, а також Ту-160. Х-55СМ — це варіант ракети 1987 року, що оснащений додатковими паливними баками, дальність польоту збільшена до 3500 кілометрів. У видані додають, що Україна мала на озброєнні ракети Х-55 і Х-55СМ, але вони були віддані Росії як плата за газ.

Нагадаємо, 30 березня ЗМІ писали, що РФ вперше використала термобаричну бомбу ОДАБ-1500 в Сумській області.

29 березня боєць із позивним "Флеш" заявив, що ракета Х-101 отримала вдвічі більшу бойову частину — близько 800 кг.