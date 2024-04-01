"Эти бомбы несут опасность": ВСУ могут противодействовать ФАБ-1500, – Воздушные силы

По словам представителя ВС Ильи Евлаша, у врага очень большое количество авиабомб, которые они сейчас модернизируют, снимают с хранения и продолжают применять по территории Украины.

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Российские военные начали широкомасштабное применение авиационных бомб для нанесения ударов по украинской территории. Согласно заявлению официальных источников, планируется использование не только более легких ФАБ-250, но и более мощных ФАБ-1500. Эти бомбы обладают значительной разрушительной силой, и недооценять их потенциал нецелесообразно. Об этом сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, российские военные рассчитывают на то, что украинская сторона израсходует все свои ресурсы. В то же время украинское руководство активно разрабатывает стратегии эффективного и разумного использования своих систем.

Российские представители выразили намерение начать массовое производство и применение бомб калибра ФАБ-1500, которые отличаются от используемых в настоящее время ФАБ-250 лишь большим размером.

"Они являются очень мощными. На примере Киевской области, мы видим, какие разрушения могут нести эти бомбы, они могут с легкостью сложить многоэтажный панельный дом, или снести с лица земли "хрущевку". Эти бомбы несут опасность, их нельзя недооценивать", – отметил Евлаш.

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявил, что несмотря на большое количество таких бомб у противника, украинская сторона способна с ними справиться. Однако он отметил, что враг активно модернизирует и продолжает использовать их против украинской территории. В качестве примера он привел случай в районе Авдеевки, где за один день противник выпустил до 100 авиабомб. Согласно его словам, Россия рассчитывает на то, что Украина исчерпает все свои ракетные возможности в ответ на эти бомбардировки.

"Здесь самая эффективная тактика – это бороться именно с носителями этих бомб. Ведь, если мы будем тратить весь свой арсенал на эти бомбы, то сможем увидеть ту ситуацию, которая была в начале полномасштабного вторжения, когда российская авиация безнаказанно залетала на нашу территорию и сбрасывала бомбы на мирные города", – прокомментировал Евлаш.

Руководство Воздушных Сил, Главное Управление Разведки и Служба Безопасности Украины активно разрабатывает стратегии эффективного и разумного использования украинских систем. Однако необходимо отметить, что некоторые мощные и современные виды вооружения, которые в настоящее время применяются, к сожалению, пока не производятся самостоятельно в Украине.

Напомним, 1 апреля, как заявили в ISW, войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.