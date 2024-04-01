"Долетают за 40 секунд": ВС РФ усилили обстрелы Харькова и бьют новыми снарядами, — мэр

Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты не подошли ближе к городу, но применяют оружие большего радиуса действия. По его словам, цель врага — запугать харьковчан.

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Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что ВС РФ усилили обстрелы города и начали применять для этого новые снаряды. Детали известны из его интервью LIGAnet от 1 апреля.

Харьковский мэр подтвердил, что российские оккупанты атаковали город новым оружием. В частности, им наносили удары 27 и 28 марта.

"Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия", — объяснил Терехов.

По его словам, преимущественно Харьков обстреливают с территории Белгородской области.

"Чаще всего бьют С-300 именно из Белгородской области. Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова", — рассказал чиновник.

Он сообщил, что также Россия стала чаще атаковать Харьков дронами типа Shahed. Терехов отметил, что раньше такого не было.

"Есть попадания в жилые дома, нефтебазу. Что-то наше ПВО может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают", — заявил он.

На вопрос, почему ВС РФ усилили обстрелы Харькова, мэр ответил, что вражеских планов не знает.

"Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000", — рассказал он.

Терехов подтвердил, что ситуация для энергетики "очень тяжелая". Однако, по его словам, в городе "никто не опускает руки": пункты несокрушимости работают круглосуточно, а в школах бесплатно кормят людей.

"Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти", — заверил городской голова.

Напомним, также городской голова Харькова Игорь Терехов дал четкий ответ, будет ли повторное наступление ВС РФ на город.

Харьковский мэр назвал сумму, которая необходима для восстановления города. Он предупредил, что с каждым днем денег нужно все больше.