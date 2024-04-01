В Минфине Германии не поддерживают обязательный призыв в армию: министр назвал причину

По мнению Кристиана Линдне, усиленный запас является лучшей альтернативой призыву, активные разговоры о котором снова активизировались.

Related video

Глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линдне не поддерживает предложение о возвращении обязательного призыва в армию, поскольку считает это экономически невыгодным. Об этом идет речь в материале издания Spiegel.

В частности, аргументируя свою позицию, чиновник отметил, что, учитывая процесс старения общества и нехватку рабочей силы, экономические затраты на всеобщую воинскую повинность были бы весьма значительными.

К тому же немецкий министр настаивает на усилении военного резерва бундесвера. По убеждению Линдне, усиленный запас может стать лучшей альтернативой призыву, активное обсуждение которого недавно возобновилось в обществе с новой силой. Руководитель Минфина ФРГ считает, что у граждан должна быть возможность на добровольной основе взять на себя обязательства регулярно быть доступными для бундесвера в течение более длительного периода времени вместе с продолжением их гражданской карьеры.

Важно

"Россия не должна достичь своих целей": министр финансов ФРГ заверил Украину в поддержке

"Наши вооруженные силы должны быть высокоспециализированными и прочными. Это требует заполнения имеющихся должностей и улучшения способности способности бундесвера для вербовки резервистов", — добавил он.

Отдельно министр указал на необходимость усиления киберзащиты. Также Кристиан Линдне считает, что из-за нападения России на Украину мирный порядок на европейском континенте в целом поставлен под сомнение.

5 марта ряд немецких СМИ привел слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, согласно которым к осени 2025 года нужно вернуть обязательный призыв в армию. Вместе с этим чиновник он якобы изучает возможность внедрения шведской модели призыва.

К тому же 28 марта стало известно, что Украина получит от Германии новый большой пакет военной помощи. В бундесвере отметили, что он состоит из двух направлений. В первую очередь речь идет о средствах, выделенных в рамках инициативы федерального правительства по укреплению потенциала безопасности. В то же время материалы поставляются из запасов Федеральных вооруженных сил.