У Мінфіні Німеччини не підтримують обов'язковий призов до армії: міністр назвав причину

На думку Крістіана Лінднер, посилений запас є кращою альтернативою призову, активні розмови про який знову активізувалися.

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Голова німецького Міністерства фінансів Крістіан Лінднер не підтримує пропозицію щодо повернення обов'язкового призову до армії, оскільки вважає це економічно невигідним. Про це йде мова у матеріалі видання Spiegel.

Зокрема, аргументуючи свою позицію, чиновник зазначив, що, враховуючи процес старіння суспільства і нестачу робочої сили, економічні витрати на загальну військову повинність були б досить значними.

До того ж німецький міністр наполягає на посиленні військового резерву бундесверу. На переконання Лінднер, посилений запас може стати кращою альтернативою призову, активне обговорення якого нещодавно відновилося в суспільстві з новою силою. Керівник Мінфіну ФРН вважає, що у громадян повинна бути можливість на добровільній основі взяти на себе зобов’язання регулярно бути доступними для бундесверу впродовж більш тривалого періоду часу разом із продовженням їхньої цивільної кар’єри.

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"Наші збройні сили повинні бути високоспеціалізованими та міцними. Це потребує заповнення наявних посад та покращення здатності здатність бундесверу для вербування резервістів", — додав він.

Окремо міністр вказав на необхідність посилення кіберзахисту. Також Крістіан Лінднер вважає, що через напад Росії на Україну мирний порядок на європейському континенті в цілому поставлений під сумнів.

5 березня низка німецьких ЗМІ привела слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, згідно з якими до осені 2025 року потрібно повернути обов'язковий призов в армію. Разом з цим чиновник він нібито вивчає можливість впровадження шведської моделі призову.

До того ж 28 березня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини новий великий пакет військової допомоги. У бундесвері зазначили, що він складається з двох напрямків. Насамперед мова йде про кошти, виділені в межах ініціативи федерального уряду зі зміцнення безпекового потенціалу. Водночас матеріали постачаються із запасів Федеральних збройних сил.