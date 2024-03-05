У Німеччині вирішили повернути обов'язкову службу в армії, — Der Spiegel

За час поїздки до країн Скандинавії глава Міноборони Борис Пісторіус збирається дізнатися більше про модель військової повинності у Швеції.

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У Німеччині запропонували відновити загальну військову повинність. Глава німецького Міноборони Борис Пісторіус доручив до 1 квітня розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни. Про це пише журнал Der Spiegel з посиланням на документ внутрішнього користування.

Повідомляють, що в планах міністра повернути військову службу до осені 2025 року, коли заплановані федеральні вибори. Ініціатива покликана "зробити масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість".

"Федеральний міністр має намір ухвалити рішення про обов'язкову військову службу впродовж цього законодавчого періоду", — ідеться в передмові до робочого розпорядження.

Також повідомляється, що за час поїздки до країн Скандинавії Пісторіус, до всього іншого, збирається дізнатися більше про модель військової повинності у Швеції.

Обов'язкову військову службу у Швеції повернули з 2017 року, але в іншій формі, ніж раніше в Німеччині. За словами журналістів, останніми роками шведська влада змогла набрати достатньо добровольців для збройних сил.

Однак точна реалізація цієї моделі в Німеччині навряд чи можлива. У Швеції в армію призивають близько десяти відсотків учнів. Стосовно Німеччини це означало б, що Бундесверу доведеться щорічно навчати 40 000 військовослужбовців. Для цього у військах не вистачає казарм та інструкторів.

Реалістична чисельність призову, яку назвав Пісторіус у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, — близько 3000-4000 осіб. Щоб навчити більше солдатів, не вистачає казарм та інструкторів.

Питання справедливої обов'язкової військової служби теж на порядку денному. У той час, коли в Німеччині існувала обов'язкова військова служба, Конституційний суд постановив, що слід призивати "якомога більше призовників".

Нагадаємо, що офіцер розповів, які посади в ЗСУ підійдуть для обмежено придатних. Серед іншого, це може бути штабна та інструкторська робота, а також будівництво фортифікацій.

Також повідомлялося, що втрата роботи хвилює українців значно менше, порівняно з мобілізацією.