В Германии решили вернуть обязательную службу в армии, — Der Spiegel

За время поездки в страны Скандинавии глава Минобороны Борис Писториус собирается узнать больше о модели воинской повинности в Швеции.

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В Германии предложили восстановить всеобщую воинскую повинность. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать модель воинской службы, которая должна способствовать устойчивости страны. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой документ внутреннего пользования.

Сообщается, что в планах министра вернуть военную службу до осени 2025 года, когда запланированы федеральные выборы. Инициатива призвана "внести масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".

"Федеральный министр намерен принять решение об обязательной военной службе в течение этого законодательного периода", — говорится в предисловии к рабочему распоряжению.

Также сообщается, что за время поездки в страны Скандинавии Писториус, ко всему прочему, собирается узнать больше о модели воинской повинности в Швеции.

Обязательную военную службу в Швеции вернули с 2017 года, но в иной форме, чем прежде в Германии. По словам журналистов, в последние годы шведские власти смогли набрать достаточно добровольцев для вооруженных сил.

Однако точная реализация этой модели в Германии вряд ли возможна. В Швеции в армию призываются около десяти процентов учащихся. Применительно к Германии это означало бы, что Бундесверу придется ежегодно обучать 40 000 военнослужащих. Для этого в войсках не хватает казарм и инструкторов.

Реалистичная численность призыва, которую назвал Писториус в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, — порядка 3000-4000 человек. Чтобы обучить больше солдат, не хватает казарм и инструкторов.

Вопрос справедливой обязательной военной службы тоже на повестке дня. Во то время, когда в Германии существовала обязательная военная служба, Конституционный суд постановил, что следует призывать "как можно больше призывников".

Напомним, что офицер рассказал, какие должности в ВСУ подойдут для ограниченно годных. Среди прочего, это может быть штабная и инструкторская работа, а также строительство фортификаций.

Также сообщалось, что потеря работы волнует украинцев куда меньше, по сравнению с мобилизацией.