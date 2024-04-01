Второй масштабный пожар за день: в Подмосковье горит завод "Электроизолит", — росСМИ (видео)

Огонь вспыхнул в пропиточном цехе завода электроизоляционных материалов. Площадь пожара — 3 тысячи квадратных метров, сообщили в российской прокуратуре.

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В понедельник, 1 апреля, в подмосковном Хотьково Российской Федерации произошел пожар на территории завода "Электроизолит". Об этом сообщает российский Telegram-канал Readovka.

На кадрах, обнародованных пабликом, видно яркое пламя и черное облако дыма, которое быстро распространяется по ветру.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру сообщило, что площадь возгорания составляет около трех тысяч квадратных метров.

В экстренных службах уточнили РИА "Новости", что речь идет о заводе "Электроизолит". Сведений о пострадавших и погибших не было.

Об официальных причинах пожара пока ничего неизвестно, впрочем местные в соцсетях пишут что на территории завода электроизоляционных материалов занялся пропиточный цех.

Экстренные службы выехали на место происшествия, о жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Официальный сайт завода сообщает, что предприятие является крупнейшим многопрофильным предприятием электротехнической отрасли и является ведущим производителем электроизоляционных материалов в России. Кроме того, на заводе освоен выпуск ненасыщенных полиэфирных смол, широко применяемых при изготовлении стеклопластиковых конструкций и трудногорючих композиционных материалов.

Напомним, 1 апреля в Екатеринбурге вспыхнул пожар в одном из крупнейших российских машиностроительных заводов "Уралмаш". По предварительной информации, загорелся цех, в котором было примерно 500 литров лака.

30 марта в Москве горел Московский государственный технический университет имени Баумана. Там вспыхнула крыша корпуса в Бригадирском переулке, находящегося на реконструкции.