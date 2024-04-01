"Нельзя исключать": офицер ТРО оценил вероятность нового наступления РФ на Киев

Военный напомнил, как в феврале 2022 года многие люди не умели держать оружие, но ситуация быстро изменилась.

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Захват столицы Украины является очень важной задачей для России, а потому не стоит исключать возможности нового наступления агрессора на столицу. Такое заявление в эфире телемарафона озвучил капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий ("Фантом").

Он назвал Россию страной без своей истории, именно поэтому для них очень важен Киев. Также Фандецкий считает, что на сегодня никто наверняка не может дать ответ на вопрос о вероятности повторного наступления.

"Может ли такое произойти? Нам уже известно, что такое война, когда она начинается неожиданно. Поэтому нам нужно уже теперь готовиться. Действующий Главнокомандующий ВСУ построил достаточно мощные линии обороны. Мы благодарны Богу и нашему командованию, руководству страны, что на третий год войны мы сделали то, что должны были сделать сразу", — добавил Фандецкий.

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Вместе с этим он добавил, что не стоит исключать и такого варианта, поскольку Украина сегодня воюет не с "чмобиками", а с противником, который технологически развит и имеет хорошее вооружение. У врага все организовано — "это не террористы, которые бегают и просто стреляют в воздух". При этом Фандецкий добавил, что Украина имеет армию с десятилетним опытом войны и сплоченное общество, которое поддерживает военных.

Отдельно он добавил, что в 2022 году все в мире увидели, что мы не сдали столицу и уже шутят, что украинцам "с помощью швабр и веников" удалось выбить россиян. Алексей Фандецкий напомнил, что в течение первых недель полномасштабного вторжения ТРО состояла из около 80% гражданских. Также тогда бойцы ТРО часто не знали, что нужно делать с автоматами и лишь фотографировались с ними. Однако всего за месяц войны это уже были бойцы территориальной обороны, которые мастерски защищали и освобождали Киевщину вместе с другими подразделениями ВСУ.

Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины все еще продолжает оставаться основной целью президента РФ. Однако по состоянию на сейчас столица уже лучше готова к такому сценарию.

В свою очередь представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук 1 апреля заявил, что Путин не отказался от планов захватить Киев и Одессу, однако это перспектива будущего.