Война — не помеха: Украина значительно нарастила объемы добычи угля, — Минэнерго

Благодаря этому некоторые компании уже начали активную подготовку к следующему отопительному сезону.

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Война в Украине не помешала увеличить с начала этого года добычу угля на государственных шахтах на 24%. Данный вопрос крайне важен в плане подготовки к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что в марте 2022 года на государственных угледобывающих предприятиях было добыто 173 тыс. т и эта цифра в течение длительного времени снижалась. Однако в январе этого года добыча достигла отметки 178 тыс. т, а в феврале она выросла до 197 тыс. т. В марте цифра составила уже 221 тыс. т, что на 24% превышает показатели января.

К тому же наблюдается рост среднесуточных показателей добычи: если в сентябре в среднем за сутки добывали 4,1 тыс. т угля, то в марте этот показатель вырос до 7,1 тыс. т.

Благодаря росту добычи угля на государственных шахтах увеличиваются его запасы на складах энергетических предприятий. По данным на конец прошлого месяца на складах ТЭЦ и ТЭС удалось накопить 1 млн 208 тыс. т угля: это на 508 тыс. т больше, чем предусматривал первоначальный план.

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Это крайне важно в контексте подготовки к следующему отопительному сезону, который уже начали на некоторых электростанциях.

Стоит отметить, что в прошлом году стало известно о поставках россиянами в Турцию угля с временно оккупированного Донбасса. В целом с февраля по июль прошлого года более 160 тыс. т угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей прибыло в Турцию. Его стоимость составила минимум 14,3 млн долларов. Таким образом Турция выступала крупнейшим пунктом экспорта угля с аннексированных территорий: на нее приходилось 95% поставок за указанный период. К тому же Россия продолжает активно поставлять уголь в Польшу, хотя последняя призвала к бойкоту природных ресурсов из РФ.

Напомним, что по состоянию на 2 октября 2023 года председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказывал, что запасы газа в Украине были минимальными, что ставило под сомнение стабильность прохождения отопительного сезона.

Также 25 марта этого года министр энергетики Герман Галущенко объяснил, с какой целью РФ возобновила атаки по энергосистеме Украины.