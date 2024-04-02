Війна — не перешкода: Україна значно наростила обсяги видобутку вугілля, — Міненерго

Завдяки цьому деякі компанії вже почали активну підготовку до наступного опалювального сезону.

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Війна в Україні не завадила збільшити з початку цього року видобуток вугілля на державних шахтах на 24%. Дане питання вкрай важливе у плані підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зазначається, що у березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тис. т і ця цифра протягом тривалого часу знижувалася. Проте у січні цього року видобуток досяг позначки 178 тис. т, а в лютому він зріс до 197 тис. т. У березні цифра склала вже 221 тис. т, що на 24% перевищує показники січня.

До того ж спостерігається зростання середньодобових показників видобутку: якщо у вересні в середньому за добу видобували 4,1 тис. т вугілля, то в березні цей показник зріс до 7,1 тис. т.

Завдяки зростанню видобутку вугілля на державних шахтах збільшуються його запаси на складах енергетичних підприємств. За даними на кінець минулого місяця на складах ТЕЦ та ТЕС вдалося накопичити 1 млн 208 тис. т вугілля: це на 508 тис. т більше, ніж передбачав початковий план.

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Це вкрай важливо в контексті підготовки до наступного опалювального сезону, який вже розпочали на деяких електростанціях.

Варто зазначити, що минулого року стало відомо про постачання росіянами до Туреччини вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. В цілому з лютого до липня минулого року понад 160 тис. т вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей прибуло до Туреччини. Його вартість склала мінімум 14,3 млн доларів. Таким чином Туреччина виступала найбільшим пунктом експорту вугілля з анексованих територій: на неї припадало 95% поставок за вказаний період. До того ж Росія продовжує активно постачати вугілля до Польщі, хоча остання закликала до бойкоту природних ресурсів з РФ.

Нагадаємо, що станом на 2 жовтня 2023 року голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповідав, що запаси газу в Україні були мінімальними, що ставило під сумнів стабільність проходження опалювального сезону.

Також 25 березня цього року міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, з якою метою РФ відновила атаки по енергосистемі України.