"Перезимували без блекаутів": в Центренерго назвали рівень пошкоджень ТЕС ударами РФ (відео)

Технічний директор ПАТ "Центренерго" Євген Гаркавий заявив, що структурі вдалося збільшити потужності ушестеро, а склади заповнені вугіллям.

Related video

Близько 40% обладнання на українських ТЕС було пошкоджено атаками російських військ. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Ми-Україна" Євген Гаркавий, технічний директор ПАТ "Центренерго".

Він зазначив, що цей опалювальний сезон відзначився досить важкою підготовкою, досить напруженим проходженням. Україні вдалося максимально ефективно пройти цей період.

Важливо

Була "розвідка боєм": експерт попередив про нові удари після ранкового обстрілу Києва

"Ми перезимували без блекаутів, відключень електроенергії", – заявив фахівець.

Яке наголосив Євген Гаркавий, попри заяви деяких експертів, Україні вдалося здолати усі труднощі. Енергетики зуміли підготуватися до російських ударів.

Технічний директор ПАТ "Центренерго" додав, що структурі вдалося збільшити потужності ушестеро, склади заповнені вугіллям. За п’ять місяців на третину більше вироблено електроенергії, аніж за весь торішній осінньо-зимовий період.

"Ми зробили неймовірне в умовах війни", – розповів він.

Обстріли ТЕС в Україні

Окупанти у грудні обстріляли прифронтову ТЕС. Внаслідок обстрілу території було пошкоджено обладнання. Окрім того, ворог вже не вперше обстрілює станцію. Раніше через обстріли було зупинено роботу трьох енергоблоків. Через це в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії.

У квітні 2023 року обстріл пошкодив обладнання на ТЕС. За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, споживачів позбавленого енергопостачання Покровського району перевели на альтернативні мережі. Енергетики пообіцяли розпочати ремонтні роботи після закінчення обстрілу.

Нагадаємо, російські окупанти в четвер, 21 березня, застосували щонайменше 30 ракет для обстрілу Києва. Унаслідок атаки постраждали три райони, повідомляють про 13 постраждалих.