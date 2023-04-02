Обстріл пошкодив обладнання: в Україні припинила роботу одна з ТЕС, — ДТЕК (фото)

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, споживачів позбавленого енергопостачання Покровського району вже переводять на альтернативні мережі. А енергетики обіцяють – розпочнуть ремонтні роботи після закінчення обстрілу.

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Сьогодні, 2 квітня, внаслідок інтенсивного обстрілу виведено з ладу Курахівську теплоелектростанцію в Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Курахівської ТЕС порушено електропостачання по 3-х електромережах 110 кВ, які забезпечують електропостачання Покровського району", — повідомляє Кириленко.

За його словами, також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла – зараз уже здійснено відновлення.

"Зараз здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже відбувається підключення абонентів", — уточнив він.

Інформацію про пошкодження на станції, попередньо без жертв, також підтверджено на офіційному сайті ДТЕК.

"Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії. Після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання", — повідомляється на сайті компанії.

Наслідки обстрілу на Курахівській ТЕС Фото: dtek.com

За інформацією відомства, з початку енергетичного терору українські ТЕС ДТЕК були атаковані 30 разів. Через обстріл загинули 3 працівники ДТЕК, а 28 зазнали поранень.

Наприкінці лютого 2023 року компанія ДТЕК підбила підсумки своєї роботи протягом року з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Співробітники компанії відновили електропостачання у більш ніж 7 млн абонентів.

За інформацією проєкту UA War Infographics, на кінець лютого Українська енергетична інфраструктура пережила 14 масованих ракетних та 17 атак безпілотників минулого року.