Окупанти знову обстріляли прифронтову ТЕС: яка ситуація в енергосистемі

В "Укренерго" знову фіксують дефіцит, через це залучали аварійну допомогу від сусідніх держав. Українців просять економити та зменшити споживання.

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Російські війська не полишають спроби знищити українську енергосистему. Сьогодні окупанти вкотре обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що внаслідок обстрілу території ТЕС було пошкоджено обладнання. Окрім того, ворог вже не вперше обстрілює станцію. У міністерстві кажуть, що раніше через обстріли було зупинено роботу трьох енергоблоків. Через це в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії.

Зазначимо, у ДТЕК повідомляють, що окупанти вже втретє за добу атакували одну з ТЕС біля лінії зіткнення. Зокрема, енергетичний об’єкт окупанти атакують вже восьмий раз упродовж останніх півтора місяця.

Ситуація в енергосистемі на 8 грудня

"Укренерго" повідомляє, що в енергосистемі знову виник дефіцит. Через це Україна залучила аварійну допомогу з Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00.

Фото: Укренерго

Енергетики кажуть, що така допомога є екстреною та дорогою, тому просять українців споживати менше електроенергії. Для цього в "Укренерго" просять побутових споживачів не вмикати одночасно потужні пристрої, а за можливості перенести домашні справи на вихідні дні.

Окрім того, підприємців просять не вмикати до 19:00 вивіски на магазинах і новорічні гірлянди та зменшувати яскравість вітрин.

Відключення світла: що відомо

28 листопада у Центрі досліджень енергетики повідомляли, що в енергосистемі України може виникнути великий дефіцит вже за температури нижче 8 градусів морозу. Відтак у разі виникнення такої ситуації в Україні можуть запровадити графіки відключення світла. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, споживачів просять економити електроенергію.

Попри це, наприкінці жовтня у Міненерго заявляли, що українська енергосистема готова до опалювального сезону. Зокрема, у разі виникнення дефіциту у роботу запускатимуться додаткові потужності.

Також енергетики повідомляли, що запровадження графіків відключення світла можливі у тому випадку, якщо РФ завдасть масованого обстрілу по об’єктах енергетики.

Додамо, що цього року українцям оновили графіки планового відключення світла та зробили їх більше рівномірними. Відтак відключення світла триватиме не більше чотирьох годин.