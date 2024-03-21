"Перезимовали без блэкаутов": в Центрэнерго назвали уровень повреждений ТЭС ударами РФ (видео)

Технический директор ПАО "Центрэнерго" Евгений Гаркавый заявил, что структуре удалось увеличить мощности в шесть раз, а склады заполнены углем.

Related video

Около 40% оборудования на украинских ТЭС было повреждено атаками российских войск. Об этом сообщил в эфире телеканала "Ми-Україна" Евгений Гаркавый, технический директор ПАО "Центрэнерго".

Он отметил, что этот отопительный сезон отличился достаточно тяжелой подготовкой, достаточно напряженным прохождением. Украине удалось максимально эффективно пройти этот период.

Важно

Была "разведка боем": эксперт предупредил о новых ударах после утреннего обстрела Киева

"Мы перезимовали без блэкаутов, отключений электроэнергии", — заявил специалист.

Как отметил Евгений Гаркавый, несмотря на заявления некоторых экспертов, Украине удалось преодолеть все трудности. Энергетики сумели подготовиться к российским ударам.

Технический директор ПАО "Центрэнерго" добавил, что структуре удалось увеличить мощности в шесть раз, склады заполнены углем. За пять месяцев на треть больше выработано электроэнергии, чем за весь прошлогодний осенне-зимний период.

"Мы сделали невероятное в условиях войны", — рассказал он.

Обстрелы ТЭС в Украине

Оккупанты в декабре обстреляли прифронтовую ТЭС. В результате обстрела территории было повреждено оборудование. Кроме того, враг уже не впервые обстреливает станцию. Ранее из-за обстрелов была остановлена работа трех энергоблоков. Из-за этого в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии.

В апреле 2023 года обстрел повредил оборудование на ТЭС. По информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, потребителей лишенного энергоснабжения Покровского района перевели на альтернативные сети. Энергетики пообещали начать ремонтные работы после окончания обстрелов.

Напомним, российские оккупанты в четверг, 21 марта, применили не менее 30 ракет для обстрела Киева. В результате атаки пострадали три района, сообщают о 13 пострадавших.